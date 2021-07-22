41歲廣末涼子地位被田中美奈實威脅　轉行性感打造成熟女性形象？

日本女星廣末涼子自出道以來又有「日本20世紀最後一個美少女」的稱號，多年來憑住清純可愛的形象深入民心，即使現時已經育有三個小朋友依然外型零跌watt。早前她為慶祝41歲生日接受日本雜誌《VOGUE JAPAN》拍攝邀請以性感形象示人，不但大騷白滑美背，又罕有低胸大展姣好身材，令人眼前為之一亮。
廣末涼子除了在該次拍攝罕有以性感風示人，就連拍保健品廣告都放低過去清純形象，半裸露出胸口以上的肌膚，廣告播出之後不少網民都表示極引人遐想。據日本傳媒報道，廣末涼子和第一任丈夫所生的兒子已經17歲，她再婚後誕下又再誕下兩個小朋友，已由昔日清純偶像成為一名母親，因此打算以後增加裸露鏡頭來打造成熟女性的形象。
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另外，有指廣末涼子轉型的另一理由，是因為早前有報道踢爆與她同公司的33歲「寫真女王」田中美奈實發脾氣鬧走廣末涼子的前經理人，因此激發她要與田中美奈實競爭的心態，誓要爭回一姐地位。
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