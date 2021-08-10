美國隊長基斯伊雲斯做爸爸？孩子的媽竟是Lizzo：我一直試圖保密

33歲非裔女歌手Lizzo憑藉〈Truth Hurts〉一曲走紅，去年擒獲三獎，成為當屆格林美大贏家。Lizzo不只充滿自信，談吐幽默風趣，詼諧作風深受粉絲喜愛。經常大方示愛「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的她，近日在社群宣稱自己懷了「美國隊長」的孩子，沒想到，基斯伊雲斯也很配合演出，兩人隔空一唱一和，逗笑大批網友。



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日前有粉絲傳訊息給Lizzo，表示有傳聞指出她懷了美國隊長的孩子，要Lizzo給個回應。對此，Lizzo在 TikTok 上傳影片，她以電影《美國隊長》的配樂當襯底，正經八百的說「對這件事我一直試圖保密，只有我和孩子的爸知道」，接著她摸著自己的小腹，煞有其事的宣布「我們將有小美國隊長了！」

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沒想到，釣出基斯伊雲斯回應「嗨！我剛聽說我們的好消息，我媽媽會很高興。」還開玩笑稱「妳只要答應我，不要辦性別揭秘派對就好」。Lizzo見狀隨即拍影片回應「我的老天爺，他看到我的孕肚了，我們做到了！」還問「我們要幫寶寶取什麼名字」，兩人的對話，讓大批網友看了全笑翻。

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