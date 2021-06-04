Loki│洛基幫時間變異管理局修復時間線　或改寫美國隊長完美結局

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-04 08:30

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的《洛基》（Loki）將於下周三在Disney+上線，而劇集將會首次引入時間變異管理局（TVA），其中預告已經解釋了，由奧雲威爾遜（Owen Wilson）飾演的角色將要求洛基共同修復變異的時間線。

洛基在電影初期已經陣亡。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《洛基》的故事設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，在副時間線的紐約之戰，當時洛奇偷走宇宙魔方並逃走，因此開啟了新時間線。之後從預告得知，原來時間變異管理局捉拿了洛基，他有兩個選擇，一個是他因造成「時間變異」而被徹底消除他的存在；另一個是協助時間變異管理局，共同修復時間線，從而阻止更大的威脅。

洛基之後開啟了新時間線，但被時間變異管理局捉走。（《洛基》劇照）

洛基之所以開啟新時間線，是因為復仇者重回過去時出現差池。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

然而近日有外媒估算，Marvel Studios不太可能只懲罰洛基違反時間法則，故絕不會坐視復仇者在《復仇者聯盟4》時為了擊敗魁隆，重返過去重新獲得6顆無限寶石。由於當時涉及多位復仇者穿越時間，但為何當初沒有時間變異管理局出手阻止，故相信《洛基》或會探討相關故事。

洛基在《復仇者聯盟4》時，於2012年發生的紐約大戰上，開啟了新時間線。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據報道續解釋，如果當初是因為復仇者要擊敗魁隆而沒有介入的話，那麼當時由基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演的美國隊長改變時間線，目的只為與愛人長相廝守，這恐怕與洛基一樣違反了相關法規。所以如果時間變異管理局要恢復所有時間線，或有可能改變美國隊長的完美結局，而這一理論也在網上掀起熱烈討論。

Hayley Atwell飾演的Peggy Carter在《復仇者聯盟4：終局之戰》跟美國隊長有美滿結局。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

基斯伊雲斯表明不會續演美國隊長，那麼他的故事會否由寒冬戰士及新任美國隊長改寫呢？（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）