Marvel落實開拍《美國隊長4》　至少4大角色如期回歸

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-24 15:00

Marvel影集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）昨晚（23日）播出大結局，「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）終於正式接盾成為新一代「美國隊長」（Captain America），今早迪士尼和Marvel發布最新消息指出將會開發《美國隊長4》，劇本會由《飛隼與寒冬戰士》的編劇Malcolm Spellman和Dalan Musson共同編寫。

《飛隼與寒冬戰士》已播畢6集，暫告一段落。（劇照）

在《飛隼與寒冬戰士》首季最後一集中，安東尼麥基終於接下盾牌，更着上由瓦干達（Wakanda）為他打造新翅膀，着上經典配色紅、藍、白下的戰衣，開始不以「飛隼」為名改口叫自己做「美國隊長」，劇尾的出現了「Captain America and The Winter Soldier）的字幕，正式宣布安東尼麥基成為「美國隊長」。

「飛隼」正式成為新任「美國隊長」，瓦干達（Wakanda）更為他打造新的翅膀。（劇照）

至於在《美國隊長4》中，基斯伊雲斯（Chris Evans）會否現身仍是未知之數，但可知的是電影焦點應該仍會繼續放在安東尼麥基身上，繼續講述非裔美人成為「美國隊長」後所面對的一切事情、問題以及沉重的社會壓力等等，而當中都會繼續有4位已現身在劇集的角色參演。

劇迷同樣相信「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）、Wyatt Russell、飾演反派的Emily VanCamp以及軍人Joaquin Torres都將有份演出。

當中嶄露頭角的John Walker（Wyatt Russell 飾）因為在街頭用盾牌殘暴地打死一名外國人，官方念在他過往的功績才沒有送他上軍事法庭，後來由美國女星Julia Louis-Dreyfus客串的伯爵夫人將他招攬成為了美國特工（U.S Agent），將擁有新身份繼續演出。而扮演Sharon Carter的Emily VanCamp在劇中真實身份為反派Power Broker，結尾的彩蛋提到她會重回美國政府內部，相信會掀起更多事端。最後就是在劇集中不時露面的Joaquin Torres，因為根據漫畫他是有機會接任成為第二代飛隼的主人公。

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