「美國隊長」基斯伊雲斯公開拍戲傷勢　自嘲瘀傷似「秋天的落葉」

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Netflix 2億美金（約15億5600萬港元）新作《The Gray Man》由《復仇者聯盟》（Avengers）系列導演羅素兄弟（Russo Brothers）監製及執導，網羅三大男神「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）以及憑《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）爆紅Regé-Jean Page演出，電影目前正在拍攝階段。

羅素兄弟又同基斯伊雲斯合作。（劇照）

日前基斯伊雲斯在個人IG上傳新相，相中顯示了他右手前臂由紅變瘀的變化圖，他更自嘲「這似是在看秋天的落葉，只是濃縮成一個痛苦的下午。」同時補充「與Gray Man打起來。」亦有加上「The Gray Man」的hashtag，相信是在拍攝中受傷，而且瘀傷範圍亦不少。

基斯伊雲斯公開前臂瘀傷。（Chris Evans IG）

《The Gray Man》改編自2009年出版，由美國小說家Mark Greaney撰寫的著作，劇情講述兩位前CIA探員Court Gentry（賴恩高斯寧　飾）與Lloyd Hansen（基斯伊雲斯　飾）之間的故事。在Court Gentry離開CIA之後成為了一名職業殺手，而Lloyd Hansen則是為大型企業效力，為了公司的利益Lloyd Hansen需要不斷追殺Court Gentry，由此展開一連串的衝突與對峙。

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