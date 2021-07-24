【美國隊長10周年】基斯伊雲斯至少3度拒演　全靠母親點醒先答應

由基斯伊雲斯（Chris Evans）主演的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）在2011年7月22日美國上映，不知不覺已經踏入上映10周年，而關於基斯伊雲斯成為美國隊長前的故事，相信最多影迷都記得，他曾拒絕Marvel Studios的邀請。



基斯伊雲斯親揭至少三次拒絕Marvel Studios的邀請。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

在籌備《美國隊長：復仇者先鋒》時，曾有指Marvel Studios考慮過不少演員擔任美國隊長，其中《無聲絕境》（A Quiet Place）系列導演約翰卡辛斯基（John Krasinski）還差點簽約。然而在最後關頭，美國隊長由基斯伊雲斯擔任。

7. 基斯伊雲斯在《美國隊長：復仇者先鋒》的片酬僅得30萬美元（約233萬港元）。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

基斯伊雲斯曾解釋為何當初拒絕Marvel Studios，皆因他擔心他自己因為太出名而不能跟普通人一樣如常外出。基斯伊雲斯曾向外媒《We Got This Covered》解釋：「因為我對拍攝這部電影非常擔心，我對要改變原有生活方式感到緊張，而且還有合約。你知道，這需要拍6部電影，可以持續10年。我喜歡拍電影，但我並不想成為一位超級電影明星。我喜歡我能有權選擇何時離開，但6部片約，你不能任意離開。」

未接受「超級戰士血清」時的Steve Rogers，其實是由Leander Deeny飾演。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

然而基斯伊雲斯最後不只參演了6部電影，他演出了11部Marvel電影宇宙的作品，其中包括身為主角的《美國隊長：復仇者先鋒》、《復仇者聯盟》、《美國隊長2》、《復仇者聯盟2：奧創紀元》、《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》；另有客串演出的《雷神奇俠2：黑暗世界》、《蟻俠》、《蜘蛛俠：強勢回歸》及《Marvel隊長》。

基斯伊雲斯最後一次以「美國隊長」出現是《復仇者聯盟4：終局之戰》。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

其實在去年4月，基斯伊雲斯與母親Lisa Capuano Evans齊齊接受時尚雜誌《Esquire》訪問，當時後者重提兒子基斯伊雲斯婉拒Marvel Studios的邀請出任美國隊長：「他當時最大恐懼是失去匿名性。」當時在旁的基斯伊雲斯立即解釋「匿名性」的好處：「我可以放狗，沒有人會打擾我，沒有人會想跟我對話，我可以去我想去的所有地方，失去這種感覺讓我感到恐懼。」

Lisa Capuano Evans（左圖，右）成功勸服基斯伊雲斯出演美國隊長。

最後基斯伊雲斯在詢問母親Lisa Capuano Evans的意見後，最終答應Marvel Studios的邀請：「你（基斯伊雲斯）想以演藝為終身事業嗎？如果是的話，你如今有這個機會了。你永遠不必擔心房租。如果你接受，你只需要決定這會否為對你未來的生活帶來負面影響。」

基斯伊雲斯就是聽了媽媽的話，接受了美國隊長這角色。點擊下圖即睇其餘9大「美國隊長」趣聞！！！