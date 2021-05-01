美國隊長10周年！盤點原著漫畫7位你不知道的隊長+電影與漫畫異同

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-01 14:30

2011年7月，Marvel電影宇宙（MCU）系列中的第5部作品《美國隊長》（Captain America: The First Avenger）上映，而今年正值《美國隊長》10周年，各大玩具商都蓄勢待發，準備推一波美隊的周邊，再加上Marvel劇集《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）的播出，更讓這位美漫英雄人物的話題不斷！ 文：Daniel Hsu, Freda Tseng／GQ Taiwan

實際上，大家都知道真正《美國隊長》的歷史可不只這短短的十周年，「美國隊長」這個角色首次登場於1941年3月的漫畫，換言之，MCU的《美國隊長》電影其實也是算準了「美國隊長 70周年」上映的，而如今則是《美國隊長》電影10周年兼漫畫80周年，所以我們就來好好回顧一下：MCU的《美國隊長》發展為何？漫畫的《美國隊長》設定是怎樣？以及劇集《飛隼與寒冬戰士》吵得沸沸揚揚的，除了著名的Steven Rogers外，還有誰也曾有過「美國隊長」的頭銜？

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回顧《美國隊長》電影史：

MCU中，由基斯伊雲斯（Chris Evans）所飾演的「美國隊長」截止2021年總共在2011年《美國隊長》、2012年《復仇者聯盟》、2013年《雷神奇俠2：黑暗世界》（在洛基變身成美國隊長調侃雷神時短暫現身客串）、2014年《美國隊長2》、2015年《復仇者聯盟2：奧創紀元》、2015年《蟻俠》（片尾客串）、2016年《美國隊長3：英雄內戰》、2017年《蜘蛛人：強勢回歸》（於校園宣導片段以及片尾中出現客串）、2018年《復仇者聯盟：無限之戰》、2019年《Marvel隊長》（片尾客串）、2019年《復仇者聯盟：終局之戰》等11 部電影中登場（有實際重要劇情演出的則為7部。）

但實際上，在更早之前，美國分別於1944年跟1990年製作過了兩部《美國隊長》電影，但1944年版刪去了漫畫中很多的重要元素；1990年比1944年的更忠於原著，講述美國隊長在第二次世界大戰期間與紅骷髏戰鬥後被凍結在冰層中，復活並從環保恐怖主義犯罪家族的手中救出美國總統的故事，但有人批評這版的紅骷髏被塑造成較像一名義大利法西斯主義者，而非原著中的納粹特工。

點圖放大看1944年版《美國隊長》電影劇照👇👇👇

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點圖放大看1990年版《美國隊長》電影劇照👇👇👇

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點圖放大回顧MCU版《美國隊長》電影史👇👇👇

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歷任「美國隊長」簡介：

雖然最著名的「美國隊長」就是Steven Rogers，但是整個大脈絡中，曾經當過「美國隊長」的其實有超多人！盤點下來，其中一共有11位不同的美國隊長是較有名的（實際上真的不只12位），而除了Steven Rogers以及「寒冬戰士」與「飛隼」擔任詔美國隊長，我們以下就再稍稍介紹剩下7位不同的「美國隊長」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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原著漫畫中的《美國隊長》：

MCU中2011年《美國隊長》大抵上跟1940年代的漫畫劇情差不多，但漫畫更詳細設定了Steven Rogers出生於1920年，是紐約市曼克頓下東城的貧困愛爾蘭移民，而且漫畫還明確設定他是一位專門從事畫插畫和漫畫的美術生。二戰開打後，Steven Rogers試圖入伍，但由於身體虛弱而被拒絕，最後他加入超級士兵計畫（早期原著稱「重生計畫」），超級士兵血清成功的將Steven Rogers變成了一個近乎完美的人類，具有最佳的力量、敏捷、耐力和智力。這個時期，美國隊長主要是跟紅骷髏對抗，但最後的主要BOSS其實是「齊莫男爵」，漫畫最後美國隊長也是跟齊莫男爵對決，最後飛機墜機，美國隊長被冰封（而電影則修改一樣是與紅骷髏對抗，而齊莫男爵則是要到《美國隊長3：英雄內戰》時才在電影系列中登場……）

隨著真實世界二戰的結束，《美國隊長》的「二戰故事」也跟著1940年代一起結束。畢竟說穿了《美國隊長》就是一個宣揚大美國主義的作品，所以《美國隊長》在1950年代的主要敵人毫無疑問的就是「共產主義」！然而這個時期很多人都曾擔任過「美國隊長」，但都不是Steven Rogers，因此也有了後來「誰才是美國隊長？」之爭，而美國隊長的混亂故事一直到1960年代才結束！

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因為電影系列劇情的需要，Steven Rogers到了2012年才被發現喚醒，但其實漫畫中早在1960年代就被發現，隨著「真．美國隊長」的回歸，這個系列漫畫才終於結束了1950年代的混亂！《美國隊長》漫畫在1960到1970年代的故事是連續的，這個時期開始帶入了「宇宙魔方」等與「Marvel漫畫世界觀」連結的劇情，同時也加入了「飛隼」Sam Wilson這個角色，他是Marvel漫畫中第一位非裔美國超級英雄，而除了與過往的反派人物對抗，Steven Rogers也與1950年代的一些「前美國隊長」有很多摩擦，而隨著「水門案」的發生，《美國隊長》也開始反思美國主義，甚至還傳達出了其實很多美國人「除了美國夢，一無所有」的想法……

Marvel劇集《飛隼與寒冬戰士》的故事主要來自《美國隊長》在1980至1990年代的原著故事，唯一不同的是礙於電影的設定，劇集中已經沒有Steven Rogers，但原著中Steven Rogers仍是主力的美國隊長！在這個時期的故事中，美國隊長遇到了一些新的敵人，例如「交叉骨」、「毒蛇幫」以及劇集中最重要的「旗幟粉碎者」，還有在Steven Rogers復出後，在失去「美國隊長」身分而瘋狂成為「美國特工」的John Walker……等，都是這段時期的主要人物。

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隨著「911 恐怖襲擊事件」後，《美國隊長》的漫畫故事在2000年代也有了一些變化。其中最主要的大事就是「英雄內戰」，這個故事用2006至2007整整兩年的時間連載，而比起《美國隊長3：英雄內戰》電影，原著的「英雄內戰」內容更加錯綜複雜，而電影中提到的「蘇科維亞協定」，在原著中稱為「超人類登記法」，這對於現在影視作品中談的「超能力者在現實中可能潛藏的問題」的反思的開端。而在2000年代末期，Steven Rogers正式「卸下」美國隊長的身分，但原著中，他其實是將「盾牌」交給「寒冬戰士」Bucky Barnes成為新一任的美國隊長。

2010年代最一開始，美國隊長仍是由Bucky Barnes擔任，直到2011年4月開始《Fear Itself》故事中，Steven Rogers才又穿回了他的美國隊長制服。而Steven Rogers「變老」的典故也是來自於這個故事，但卻不如《復仇者聯盟：終局之戰》說的那麼浪漫，而是因為他在與名為「Iron Nail」的敵人的戰鬥中，Steven Rogers體內的超級士兵血清被中和，導致他迅速老化至他的真實年齡90 多歲的身體狀況……2014年Marvel漫畫世界發生了「AXIS」事件，在這場事件中，所有的英雄與反派都被「倒置」，而在「白骷髏」（被倒置成為正派的紅骷髏）的幫助下，Steven Rogers才恢復正常；在世界終於又回歸正常後，Steven Rogers又再一次卸下美國隊長的身分，這次他改把盾牌交給飛隼成為最新一任美國隊長；而Steven Rogers在2017年起，在漫畫世界中改成為「神盾局」的新負責人！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】《美國隊長》電影十周年！電影跟漫畫有什麼不同？原著到底出現過多少位不同的美隊？】