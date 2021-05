美國隊長10周年！盤點原著漫畫7位你不知道的隊長+電影與漫畫異同

2011年7月,Marvel電影宇宙(MCU)系列中的第5部作品《美國隊長》(Captain America: The First Avenger)上映,而今年正值《美國隊長》10周年,各大玩具商都蓄勢待發,準備推一波美隊的周邊,再加上Marvel劇集《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)的播出,更讓這位美漫英雄人物的話題不斷!

文:Daniel Hsu, Freda Tseng/GQ Taiwan