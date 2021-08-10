東京奧運︱李慧詩唔參加港姐但有意選美？　表演拿手絕技冇得輸

東京奧運圓滿落幕，港隊今屆盡破紀錄，一舉奪下六面獎牌令香港人久違好好高興一番，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）贏得女子場地單車爭先賽銅牌，成為首位香港運動員分別於兩屆不同奧運會獲得獎牌；賽後Sarah接受訪問，有記者提及年紀問題，李慧詩幽默表示：「我其實冇諗到個歲數，我發現原來電視機直播成日都會講，但係我又唔係選香港小姐，選港姐好似到35歲都得㗎嘛？」



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隔離期間正需要消磨時間，除了「花劍四子」張家朗、吳諾弘、張小倫、蔡俊彥愛直播外，Sarah近日亦在IG玩起你問我答，被問及喜歡什麼歌手，Sarah就貼出農夫、謝霆鋒及Katie Melua的照片；亦有網民發問：「會唔會選港姐？」Sarah就似乎若有所思：「仲有一年畀我考慮喎，可能參觀（加）健美小姐、口罩小姐。」至於會準備什麼個人表演，她亦拿出絕技「一邊唱歌、一邊跳舞加踩車」。

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