亞姐2021｜佳麗黃詩雅水着Look身上4個紋身無所遁形：大會係知道

黃雅詩表示「消滅」緊紋身。（梁碧玲攝）

亞姐佳麗黃詩雅今日（10/8）以泳裝造型現身中環碼頭出席《亞洲小姐競選2021》進行造勢活動，對於身上4個紋身無所遁形，黃雅詩語窒說：「其實身上嘅紋身，係好耐之前同朋友一齊去紋作為一個紀念。咁其實而家已經清潔緊，進行緊消滅。咁其實而家外國都好多選美比賽，都會接受身上有紋身嘅參賽者。不過，大會亦都清楚知道我身上係有紋身嘅，加上佢哋係知我進行緊洗紋身，所以都讓我繼續參賽。（有否後悔紋身？）咁又冇後悔，因為每個階段需要同追求嘅嘢唔同，咁變相呢一刻我想選美，所以我就決定去消除身上嘅紋身。」

黃詩雅背部有三個紋身。（梁碧玲攝）

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今屆亞姐一眾佳麗。（梁碧玲攝）

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