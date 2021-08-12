智能愛人｜李佳芯憑演技說服觀眾　每年都有一個代表作角色

《智能愛人》中，李佳芯（Ali）的演技再次獲得好評，TVB收視慢慢開始從低谷回升，更有傳Ali搬入豪宅，雙喜臨門！其實Ali一直以來的演技都愈來愈進步，但在2019年因為一些風波而減少了拍劇機會，但相信現在已走回正軌，大家可以繼續欣賞她的演出。

李佳芯的確好戲。

Ali在2012年加入TVB，2014年開始有劇集出街，基本上每年都有代表作。2014年《名門暗戰》飾演第三者Ivy、2015年《倩女喜相逢》九尾狐、2016年《巨輪II》「臭雞」Hazel、2017年《踩過界》法官Never、2018年《BB來了》唐恬兒、2019年《白色強人》Kennis，到上年《殺手》飾演Cash，套套都令人印象深刻。

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其實Ali一向觀眾緣也是極佳，除了本身是女神之外，演技也因為獲得視后而被肯定，可以說是一位完美藝人。相信大家對李佳芯也有一定的認識，不過有一些事，未必個個知道，以下立即話畀大家知！

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