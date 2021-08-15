七救星｜陳安立王頌茵師從七仙羽不知所措：要去最猛地方捉狐狸精

風水師傅七仙羽（七師傅）的「綜藝體格」使她迅速走紅，個人擔正的綜藝《七救星》將於下周一（16日）播出，並由王頌茵（Kathy仔）及陳安立（Brian）擔任助手。Kathy仔直言七師傅轉數太快開初感到有點棘手，Brian亦直認在玄學方面遇上難題：「我本身唔係好信風水命理，所以有時有啲不知所措，例如師傅突然叫我哋唸大悲咒就你眼望我眼，或者要拎法器驅靈體；有次去咗個最陰、最猛嘅地方捉隻狐狸精，要搖招魂鈴，嗰下都真係驚。」



Brian透露七師傅曾指他體內有一隻野獸，本希望經過節目能把其召出來。（葉志明攝）

談起近來Brian節目不斷，常常能在電視屏幕看到他，在《奧運有得揀》後又有《海陸競技場》，周一（16日）又輪到《七救星》，Brian直言不敢挑戰一哥之位：「要繼續跟全尼（強尼）哥學習。」他除了感謝師傅加持：「託賴公司畀機會，其實係開心，都期待觀眾嘅反應。」Kathy仔直言《七救星》拍足三、四個月，感覺上刀山落油鑊都做齊了：「未試過做一個節目辛苦到曬黑咗幾度，希望出街之後大家鍾意。」

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陳嘉倩近日被網民批評主持奧運似花瓶，杜汶澤亦點名指「作狀嘅女人」，及後陳嘉倩發千字文間接回應：「做了幾年幕前，我也漸漸學識練成強大的心臟……我通常不會正面辯駁，可能會逃避，等gossip完雨過天青。」作為拍檔的Brian直言有發送訊息慰問對方：「嘉倩入嚟ViuTV我同佢合作咗幾個節目，我覺得佢係好專業同好好夾嘅Partner，最簡單佢係從來都唔遲到，希望佢唔會太唔開心。」

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