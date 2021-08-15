姜濤公開MV花絮　對已逝好友講心底話泣不成聲：演唱會我預埋你㗎

男團MIRROR成員姜濤早前推出新歌《Dear My Friend,》獻給已故摯友中峰（阿Kin），無論是歌詞、歌聲還是MV的內容全是他對好友的懷念與真心打動萬千歌迷，MV在短短9日錄得270萬觀看次數。姜濤在Instagram公開一段MV幕後花絮，他拍攝於靈堂泣不成聲的場面時，原來是當時對天上的好友講了幾句說話，但他一講完就已經淚崩，久久未能平復心情，要令MV導演在旁邊出聲鼓勵。



姜濤早前推出新歌《Dear My Friend,》獻給已故摯友中峰。（影片截圖）

姜濤曾透露，拍攝MV時所拿的手寫信其實只是白紙一張，他對住好友講的對話內容全都是沒有事先安排、自然而然地講出的心底話。而MV中這場望住棺材朗讀手寫信的場面，亦沒有加入任何獨白或字幕，他說了什麼根本無從得知。不過，姜濤於今日（15日）凌晨公開的花絮中，卻將其中一段說話內容曝光：「演唱會呢，你知唔知我有預阿爸阿媽嚟，本身我預埋你㗎…但係...但我知你有嚟睇㗎係咪？」之後姜濤更要用手掩面，更不時望向天忍着眼淚，久久未能抽離。MV導演看到都不禁鼻子一酸，在旁邊出聲鼓勵：「好好啊，好好啊！」

姜濤拍攝於靈堂泣不成聲的場面時，手上拿着的手寫信其實並沒有文字。（影片截圖）

姜濤對住好友中峰講出心底話，久久未能抽離。（Instagram：@keung_show）

姜濤MV花絮逐格睇：

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姜濤所屬的團體MIRROR於今年5月舉行了一連六場出道兩周年演唱會，可惜好友中峰於3月與他打籃球時突然身體不適送院，最終仍不敵死神驟然離世，更無法如願出席MIRROR的演唱會觀看姜濤在台上表演的一面。姜濤亦感謝所有幫助他創作這首歌的團隊，包括作曲的林奕匡和填詞的林若寧：「謝謝大家一起陪我完成這部作品，都結束了，邁向下一步吧。」不少粉絲紛紛留言為姜濤打氣說聲加油：「哭出來會舒服一點」、「他會聽到的」、「你已做得好好」、「加油」。

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