余香凝曬閨密照設想兒女最浪漫的事　蔡明思：好似朱千雪同佢老公

現年28歲的余香凝（Jennifer）今年5月底誕下囡囡Clare，榮升新手媽媽，有女萬事足的她不時在社交平台分享初為人母的心情。周三（18日）Jennifer上載一輯與閨密Yoyo及其嬰兒到影樓拍攝的友誼照片，不忘甜蜜地寫道：「18歲認識妳，大家從妙齡少女聊少女心事、聊八卦到現在一起當媽媽，聊的都是媽媽經、寶寶每天怎樣、有什麼好的playgroup。我們一起懷孕、、一起生小孩、一個男孩子、一個女孩子，希望他們會成為好朋友，一起長大、互相扶持。沒有指腹為婚這回事，但假如有天他們談戀愛，會是一件很浪漫的事。」令人不禁羨慕這段「與生俱來」的好姻緣。Super Girls的Jessica（蔡明思）亦留言：「好似朱千雪同佢老公咁，好浪漫！」



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