炎明熹粉絲應援「詭異式創意」引瘋傳　網民：農曆七月玩啲咁嘅嘢

《聲夢傳奇》一眾學員日前順利完成「畢業禮」演唱會《聲‧夢飛行 First Live On Stage》，在比賽中炎明熹（Gigi）憑實力奪得冠軍兼收獲不少粉絲，當晚完騷後粉絲亦特意留低等候，希望為她打氣，從娛樂新聞台發布的片段可見，Gigi粉絲的應援方式可謂既「獨特」又「有創意」，只見一眾粉絲穿上印有Fans Club Logo的白色T恤，一邊列陣清唱歌曲《喜歡你》，一邊排隊逐個上前獻花予Gigi，令Gigi大感浪漫致感動落淚。片段在網上瘋傳，網民紛紛指這個應援方式甚詭異，更有幾分似出殯，認真「大吉利是」：「農曆七月送白花，搵啲咁嘅嘢玩」、「逐個行前上香咁」、「成班人咦咦暗暗好似打緊齋」、「咁既應援都諗到，孝感動天」；亦有人引用古天樂金句指：「聲夢就唔講啦⋯完！」



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