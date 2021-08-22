方力申張小倫興奮講結婚話題　李慧詩疑突然爆小方有「阿欣」？

方力申（Alex）採訪完東京奧運之後繼續留在當地一人遊，昨日（21日）終於由日本返港並入住酒店接受隔離，並與單車代表李慧詩、花劍代表張小倫和滑浪風帆代表陳晞文開長達一個半小時的直播，討論現時香港的體育發展、運動員所面對的困難和如何紓緩壓力等，其中更講起成家立室的話題，小方突然被李慧詩催促要先認識女孩子才有得結婚，更被對方踢爆疑有一名叫「阿欣」的對象？



方力申近日不斷與香港運動員在Instagram開直播。（IG：@alexfongliksun）

三位運動員提到，運動員會玩社交網站來紓解平時練習和比賽的壓力，李慧詩以每日在Instagram分享自己隔離生活的張小倫為例：「其實小倫有少少似歐鎧淳咁，網上有post好多唔關體育嘅嘢，讀者會覺得，佢會唔會成日都掛住玩唔記得運動，但好多時都係運動員紓解壓力而做！」對於早前有批評聲音指責運動員不應分享吃喝玩樂的照片，小方認為這些批評是偏見：「好似藝人歌手咁，佢個social media唔係日日影住佢練歌、練喊練笑，點解運動員唔可以有佢嘅生活，一定要影佢自己練緊水呢？」

方力申與李慧詩、張小倫和陳晞文開IG直播。（IG：@sarah_leewaisze）

四人又講起結婚和成家立室的話題，方力申表示自己身邊有不少朋友都是旅行結婚，但自己偏向喜歡在香港擺酒，張小倫馬上說：「你記得請我啊！」，小方回應表示：「好，請你上嚟唱歌吖嘛！」不過，李慧詩則表示最重要的是小方要先找個對象：「請之前，你要介紹個女仔畀佢識先喎，哈哈！」然後她繼續說，卻突然爆出一個女仔名，殺所有人一個措手不及：「你而家仲搵緊吖嘛，定係有阿欣啦？」小方不知是聽不到還是不想回應，並沒有對於李慧詩口中的「阿欣」作解釋，但卻也無從得知李慧詩是不是想講小方的前女友鄧麗欣（Stephy），還是他身邊確實有一名叫「阿欣」的女仔存在。

方力申與森美鼓勵香港運動員應該要更商業化。（IG：@alexfongliksun）

方力申之後又與森美直播，繼續未講完的運動話題，兩人皆認同香港運動員的收入太微薄太不合理，因此同意他們亦應該懂得走商業路線，才能保障自己的出路：「外國都大把呢啲運動員，點解香港唔得？點解我哋藝人靠個樣搵食，20歲就可以搵咁多錢、有啲帶貨直播賣嘢可以賺幾千蚊一個月呢？」森美笑稱：「其他人講唔得，你講就得，因為你游水嗰陣搵唔到錢！你係靠個樣嘅時候搵到錢！你作為運動員嘅時候破咗香港紀錄，21年都搵唔到錢，走出去唱首歌啫，就搵到錢返嚟啦！」

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