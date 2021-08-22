陳凱琳名模上身街市菜檔前行catwalk打卡：不要放過每個影相機會

陳凱琳（Grace）雖然貴為港姐冠軍，外表高貴又優雅，但近來卻非常喜歡在Instagram分享搞怪影片，不但在酒店大堂忘我地跳開心舞，又在港鐵天后站月台又唱又跳表演《下一站天后》，令網民笑指她表演慾旺盛，愈來愈不計較自己的形象。



陳凱琳「鄭師奶出巡」去街市，但卻並非去買餸，而是擺好相機，像名模一樣在街市菜檔前行catwalk兼打卡影靚相！（Instagram：@ghlchan）

她今日（22日）在Instagram上載一條新影片表示自己「鄭師奶出巡」，只見穿着西裝褸、粉紅色長裙和高踭鞋的她綁着孖辮、拿着腳架挺着胸膛走入街市，但去到街市卻並非去買餸，而是擺好相機，像名模一樣在街市菜檔前行catwalk兼打卡影靚相。她又在字幕講到：「當別人問我，我有多認真對待自己的Instagram生涯，我：不要放過每一個影相的機會！」此舉讓不少圈中人如陳自瑤、蔡思貝及陳山聰等人拍手叫好表示佩服，不過有網民卻質疑Grace的舉動會嚇到賣菜姐姐：「咁都得？冇被鬧咩？」，Grace則辯解道：「最緊要有幫襯！」。

陳凱琳連去街市都忍不住要影相。（Instagram：@ghlchan）

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