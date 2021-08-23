聲夢傳奇｜張寶兒任造型師自墊六位數　炎明熹戰衣原來都係私伙衫

張寶兒（Bowie）近年開始往造型師之路發展，早前她更盡心盡力包辦了《聲夢傳奇》眾學員的演唱會造型，並連環公開多張演唱會後台花絮照記錄低自己第一次為演唱會擔任造型師的一點一滴，很開心能跳出框框在新領域享受興趣。雖然她因為資歷尚淺被外界批評不夠專業，甚至將幾名14歲的小妹妹打扮得太成熟等評語，但她經已給出100%的努力為15位學員仆心仆命找贊助，更不惜動用媽媽的私伙皮褸及老公袁偉豪的長褲，甚至自墊六位數，只求讓每個人都擁有靚的造型站上台。



張寶兒自墊六位數擔任《聲夢傳奇》眾學員的演唱會造型師。（Instagram：@_bowiecheung）

Bowie回覆《香港01》時表示，由於一個月製作組還在忙決賽，因此經理人找自己幫忙做形象指導，由資料搜集到正式開始砌衫只用了不夠三個星期的時間：「一向很多演唱會都是訂造衫的，但由於這次預算有限，很感恩HKDI（香港知專設計學院）借出了很多學生畢業作品，可以現成提供一些具舞台感的服裝。」不過，即使做了萬全的準備依然在臨開騷前要大執所有造型：「皆因本來的方向是年輕歌手x年輕設計師，但開騷前製作覺得服裝可以mild（溫和）一點，一來15人個個有台型的畫面可能太花未必大眾所能理解，二來服裝需要匹配學員的事業成就，所以就大改了，用ready-to-wear（高級成衣）配搭造型！」

Gigi（左）身上的皮褸原來是張寶兒媽媽的私伙服飾。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒為Archie配上袁偉豪的長褲。（Instagram：@_bowiecheung）

Bowie笑言，一次過挑戰幫15個學員準備造型最大的難處是，不是每一個學員都容易借到衫，有些服裝品牌有偏好亦很正常，因此自己都不得不成為他們身後的最大支柱，甚至連墊錢都願意：「為了配合製作和為了個個有靚衫着，有時不得已超支墊錢都要買衫，做靚他們的形象！」她透露今次自己大約墊錢墊了六位數：「製作有budget（預算）的，不過扣減之後應該冇咁多！」

張寶兒表示自己曾經多番請教不同專業朋友意見去修正服裝配搭和風格方向。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒表示籌備一人演唱會的服裝工作量已經很大，一個月內為15個不同氣質身形的人設計造型更是不容易。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒好pro！（Instagram：@_bowiecheung）

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