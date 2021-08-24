香港小姐2021｜八位準決賽被淘汰佳麗起底　有三位絕對係可造之材

《2021香港小姐競選》前日舉行了準決賽，有八位佳麗慘被淘汰，不過這八位當中，其實有幾位都是可造之材，相信TVB會簽下她們。

梁允瑜

梁允瑜是香港城市大學市場營銷系畢業，在參賽時被爆出不少黑歷史，包括拍片對前度講粗口和被舊同學爆出在學期間一怒之下拎凳掟向老師，在準決賽被foul後亦表示不甘心，更直指有80%因為黑歷史所以被淘汰。不過她的話題性夠大，有點像上年的「狂野空姐」廖慧儀，所以好大機會被TVB招攬。

想不到她會被淘汰。（資料圖片）

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劉珍寶

劉珍寶在溫哥華英屬哥倫比亞大學生物學畢業，25歲的她是一名模特兒，雖然在比賽期間不太突出，但後期愈來愈靚，得到不少網民歡心，可惜被淘汰。

劉珍寶愈睇愈靚。（資料圖片）

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伍韻婷

伍韻婷在參賽期間被視為身材最平平無奇的人，她自己也明言會輸蝕給其他佳麗，她指陳凱琳參選時87磅，自己則有90磅，其實最緊要是內涵和觀眾緣。

伍韻婷身材平平無奇。

余詠童

余詠童在俄羅斯聖彼得堡國立工業藝術大學工業設計系畢業，她被喻為是湯洛雯和王君馨的混合版，平時是有做KOL，在網絡上也有不少的人氣，相信無綫會簽下她。

余詠童外形係唔錯。（資料圖片）

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張嘉倩

的21歲張嘉倩（Michelle）被網友大讚激似鍾嘉欣。對於被網友標籤是「翻版鍾嘉欣」，Michelle笑言：「鍾嘉欣係非常靚女，有網民咁樣講係好開心。有啲人覺得我講嘢好似佢，有啲就話我側面似，我可能畀自己5分似佢，我覺得自己都唔係好似佢。」不過亦有網民指她未到最佳狀態，仍有肚腩示人，這個可能是她被Foul的原因。

余曉蕙

有「翻版于淼」之稱的24歲余曉蕙（Angel）在參賽早期被指曾經整容，也有舊同學爆料指Angel讀書時期已是學校的風頭躉，不過為人囂張更經常在同學面前擺架子，更指她曾做吊線雙眼皮，近年更有隆鼻以及割雙眼皮

余曉蕙曾被指整容。（資料圖片）

戴佳敏

戴佳敏最大的問題是連廣東話也說不清楚，當日準決賽相信不少人都難以聽清楚她的對答，她是江蘇南京人，中央戲劇學院2014級表演系，早前被傳媒揭父親擁有過億身家，被出身富裕兼家住尖沙咀K11逾億豪宅。

戴佳敏家境不俗！（資料圖片）

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王嫿嫿

王嫿嫿同樣是出身富裕，家族在溫哥華搞連鎖超市生意，而她本身的學歷也很好，分別擁有工商管理以及電影三個學位，在落選後已表明想繼續在香港發展，相信TVB好大機會簽入她。

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