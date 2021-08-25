內地文藝界批飯圈文化和娘炮形象　周冬雨杜江讀《倡議書》遭炮轟

自從「吳亦凡事件」之後，娛樂圈似乎開始變天。先後有多位藝人林俊傑、潘瑋柏、何炅、井柏然、包貝爾等紛紛發表律師聲明、報警，其後張哲瀚、霍尊也相繼被封殺，官方也開始懲治網絡上的不良追星現象與飯圈文化。



吳亦凡事件引起娛樂圈動蕩。（Instagram@kriswu）

昨日（24），北京舉行「修身守正 立心鑄魂——中國文聯文藝工作者職業道德和行風建設工作座談會」，針對「飯圈」文化、「頂流」現象等和近期文藝界及娛樂圈集中出現的違法失德現象開展座談交流，由周冬雨、杜江宣讀《倡議書》，內容指出，最近娛樂圈中出現一些是非顛倒、美醜不分、價值觀扭曲的亂象，當事明星逾越法律底線、悖離公序良俗、有違職業道德，「飯圈文化」、「娘炮形象」喧囂一時，畸形審美影響惡劣，社會震驚、人民不滿。少數從業人員缺乏基本學養涵養修養，一夜成名後，被市場資本裹挾，腳下無底線，心中沒紅線，其行為污染了文藝生態，危害了行業發展，最終受到行業抵制、市場拋棄、法律制裁，令人激憤，令人痛心，令人深思。從藝先要做人，做人不能忘本。

杜江、周冬雨宣讀《倡議書》。（視頻截圖）

然而，這個《倡議書》遭到全網炮轟，首先，在吳亦凡事件之後，官方數次提及飯圈，完全忽略背後的根源，似乎有些避重就輕，大眾不滿的是，明星從大眾身上吸血，反過來以「飯圈亂象」掩蓋自身罪行的資本，就連宣讀《倡議書》的周冬雨也是因「過億片酬」而遭網友狙擊的對象，實在諷刺又欠缺說服力。

周冬雨雖然是三金影后，但一直飽受爭議。（微博@周冬雨工作室）

其次，文中提及的「娘炮形象」也令網友大為不滿同疑惑。審美是很個人以及多元化的事，這樣抨擊「娘炮形象」，似乎是要固化男女的刻板印象，且這個用詞也存有偏見性。女性可以帥氣有型，男性就不能漂亮溫柔？每個人都有權利去追求自己心目中的「美」，應該尊重每個人，提倡的是內在的道德修養，而不是去針對外貌。

《倡議書》中提到的「娘炮形象」也遭到炮轟，完全是顧左右而言他。（微博截圖）

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