農夫為20周年演唱會籌備中：嚟緊我哋會擺番多啲時間喺音樂度！

農夫成員陸永和C君近年積極拍劇演活各大小角色，陸永更在近期播出的《智能愛人》中首度擔任男一，兩人今日（24日）與一眾《智能愛人》劇中演員到商場宣傳新劇時笑言其實自己一點也不忙：「劇集出街嘅時候就係我哋冇拍嘢嘅時候，其實係年幾之前拍好啦，有時一出套劇啲人又覺得我哋好忙，我哋就話『唉，唔係忙！』」



陸永近期播出的《智能愛人》中首度擔任男一。（趙允琳攝）

他們笑言現時沒有忙於拍劇或者拍綜藝，最近正積極準備下年的20周年演唱會，兩人未有透露會請什麼嘉賓，但卻搞笑互指邀請對方上台，陸永笑言：「始終今次係我哋自己嘅20周年，最緊要係你（C君）嚟！」C君表示自己三年前就已經答應了歌迷要做20首歌曲，但疫情關係令計劃一而再再而三延遲：「原本諗住舊年發布，但因疫情關係只好明年去做！而且新作係絕不販賣，你唔會喺各大電台、電視台或網上聽到，只有喺演唱會現場先聽到，希望會成為美好嘅回憶。」

C君透露正積極準備下年的農夫20周年演唱會。（趙允琳攝）

兩人是香港人心中最搞笑的經典藝人組合之一，不過近年兩人都似乎將重心放在戲劇上，令外界猜測農夫想放棄再走搞笑路線，C君強調「想做就盡力去做」，沒有制定要走什麼路線的計劃：「個plan最尾都唔係你個plan，所以唔到你去plan！」與他們經常有合作機會的艾粒成員阿占和當奴早前宣布離開TVB，陸永坦言兩人暫時沒有離開要電視圈的想法：「其實好多綜藝都離唔開電視圈，但係音樂就係我哋自己嘅創作，係想講嘅嘢同自己鍾意做嘅嘢，所以嚟緊我哋都會擺番多啲時間喺音樂度！」

C君和陸永覺得想做就盡力去做，並表示現時會多放時間在音樂方面。（趙允琳攝）

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