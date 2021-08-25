張寶兒孖老公影寫真Sweet過婚紗照　超性感上陣唔怕袁偉豪鬧？

張寶兒（Bowie）和袁偉豪（Ben）於去年11月結婚成夫妻，愛得甜蜜的他們經常在社交網站大晒恩愛，令不少網民「投訴」要戴太陽眼鏡！他們日前更一起出郊外影一輯寫真照，張張相的甜蜜程度都媲美婚紗照，兩人眼神抵擋不住愛意，Sweet到漏。



張寶兒和袁偉豪一起出郊外影一輯寫真照，張張相的甜蜜程度都媲美婚紗照。（Instagram：@benontheroad）

Ben和Bowie分別換上兩套不同風格的服裝，其中一套休閒風的造型被林子善形容為《奪寶奇兵》，兩人在一片大草原中奔跑，猶如重演荷里活電影中的逃亡情節一樣！向來甚少賣性感的Bowie，在老公面前亦不介意賣弄少少身材，在大褸內配搭一件綠色泳衣，悄悄大展完美曲線身形；而另外一套造型中兩人均換上正裝，Ben換上一套啡色西裝拿出懷舊相機影住戴上牛仔帽、穿上格仔西裝褸和白色吊帶喱士裙的Bowie，畫面充滿懷舊古典氣息，靚到令網民看到拍手叫好。

張寶兒和袁偉豪這一套休閒風的造型，被林子善形容為《奪寶奇兵》。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒在大褸內配搭一件綠色泳衣，悄悄大展完美曲線身形。（Instagram：@_bowiecheung）

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