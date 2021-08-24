李佳芯遇壓力盡量避免網上抒發：講又講不清，好容易引人聯想

李佳芯（Ali）今日（24日）與一眾《智能愛人》劇中演員到商場宣傳新劇兼玩遊戲，自疫情後久違再到商場出席劇集宣傳活動，引來近五十名粉絲舉牌叫口號支持。雖然早前因奧運而令不少節目和劇集收視下跌，不過《智能愛人》的收視卻持上升趨勢，令Ali非非想有驚喜：「套劇之前喺myTVsuper有播過，去到免費電視播都有呢個成績，對我嚟講都好有驚喜，可能喺網上同喺電視睇嘅係唔同層面嘅觀眾！」



李佳芯與陸永在《智能愛人》飾演一對。（趙允琳攝）

一眾《智能愛人》劇中演員今日（24日）到商場宣傳新劇兼玩遊戲。（趙允琳攝）

黃翠如早前在Instagram突然上載「再見」兩個字，並關閉留言功能而令不少網民誤以為與工作壓力有關，雖然她事後澄清只是私人悼念，卻令更多人關心藝人演員們的心理壓力問題。「始終藝人係喺霓光燈下，有時（喺網上）寫一啲嘢好容易會引人聯想，我如果真係唔開心或者有壓力，我會用自己嘅方式去排解壓力，例如行山、做運動，自己一個睇書或者做一啲靜態嘅嘢，有時講出來反而講不清，或者會令愛你嘅人擔心，所以我會比較小心。」

李佳芯（右）與陸永（中）及馮盈盈（左）玩遊戲。（趙允琳攝）

李佳芯（右）與陸永（中）及馮盈盈（左）玩遊戲。（趙允琳攝）

Ali坦言自己並不太著緊收視，因為自己已盡力拍好每一個作品，之後就會放低，不會再想太多，否則只會承受更多壓力。（趙允琳攝）

Ali笑言自己的壓力來自四方八面，有時可能是來自一些網民的批評，有時又可能來自傳媒的追訪，不過都已經學懂如何應對：「我早期做嘅角色好唔討好，所以一早有抗體，鬧我嘅角色、鬧我演技太稚嫩都好，我都試過被人話我講嘢唔夠氣，都被人話過我個樣好奸好邪，所以我學識點去區分，我今次一定有做得唔好嘅地方，例如《智能愛人》都有，希望下一次唔好再出現，起碼會有動力畀自己繼續行落去。」

李佳芯（Ali）與一眾到場打氣的粉絲合照留念。（趙允琳攝）

智能愛人｜李佳芯憑演技說服觀眾 每年都有一個代表作角色

+ 2