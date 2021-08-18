中國藝術品大劫案｜指圓明園文物盜竊由中方策劃　網民︰刻意辱華

由華納開拍的新片《中國藝術品大劫案》，講述在2010至2015間，有關圓明園文物在歐洲失竊案，編劇為香港出生以《矽谷群英》有名的歐陽萬成、《She-hulk》、《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）的Jessica Gao和《Wilfred》的Ken Cheng；電影更由由《非常盜2》、《我的超豪男友》以及《義勇群英之毒蛇反擊戰》的導演朱浩偉執導。



《中國藝術品大劫案》講到中國的文物被偷竊是中國人自編自導。（VCG）

文章質疑中方在盜竊行動中自編自導

《中國藝術品大劫案》改編自Alex W. Palmer於2018年《GQ》撰寫的雜誌文章，聚焦前幾年在法國楓丹白露（Fontainebleau）等多個歐洲博物館中發生的中國文物失竊案，而被偷的主要是1860年法國人從圓明園掠走的文物。

該篇文章質疑了中國方面可能在盜竊行動中自編自導，文章將2010至2015年在歐洲博物館發生的數宗盜竊案聯繫起來，聲稱盜竊案中有當年鴉片戰爭被掠奪的中國文物，因此背後操縱盜竊案的實際上正是中國政府。

中國方面反駁稱：刻意侮辱和抹黑中國

消息一出，不少中國文化藝術界人士便對此提出質疑，指出這篇毫無根據、沒有任何警方通報和調查結果的、牽強附會及刻意侮辱和抹黑中國的文章。該文不僅講到中國政府在歐洲雇傭犯罪集團偷回文物，甚至將中國派出考古學者參與海外散落中國文物調查的正當研究稱為「狩獵」，為大規模偷盜做準備。

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而中國網民對此同樣極為不滿，指是在意識形態上的對中國人進行了惡毒的攻擊，中國人慘被掠去文物之餘還要被扣上小偷之名，覺得大大侮辱了中國政府、歷史考古學者，侮辱中國人民以及花重金為國家買回文物的慈善家們。

有指出有國際共識，任何盜竊文物絕不可能在公開市場拍賣，更不可能被博物館收藏展出，因此中國一直都未想過要「偷回文物」。

點擊睇網民留言：

有中國網民對此留言表示不滿，指「華納可以封殺了」、「以後華納的片基本告別國內市場了，就這肯定不讓引進了」、「這幾個亞裔更賤」、「拍這個是腦子有大病吧」、「重新定義『盜竊』，哦忘了，你們是『搶劫』」、「可否先講清楚為啥（甚麼）中國文物會出現在法國嗎？怎麼到法國的嗎？」、「一天不黑中國人就會死的漂亮國」、「看這個都不如看成龍的《十二生肖》」等等。