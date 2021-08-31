特務肥姜2.0︱姜濤肥仔打得型靠奸角　張文傑捱足20年終獲賞識

MIRROR成員姜濤與ERROR成員肥仔（梁業）再續《造星》情緣，合作之新歌《特務肥姜2.0》上周上架，MV中的打鬥場面及槍戰橋段獲粉絲激讚型格度滿分、充滿電影感，原來是由動作演員張文傑（German）擔任動作設計、更身兼演繹反派BIG BOSS一角，觀眾更大讚German魁梧身材及利落身手相當搶鏡！



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這次籌備MV時間短促，姜濤和肥仔只有1日時間進行動作訓練便需要投入拍攝，German大讚二人有天份：「兩人狀態非常好，拍足26小時，除了動作場面，還需要跳唱，每當拍攝時都充滿力量，同時亦能夠滿足拍攝上的要求，所有動作效果都比想像中好。」今次MV其中一個動作亦參考了《全民造星》時的表演項目，German更為這動作加強視覺上的效果。

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German又感謝觀眾的喜愛：「作為一個表演者最感滿足嘅就係可以做到自己鍾意嘅作品，而作品有人睇到，有人欣賞，係對我哋每一位表演者嘅動力。多謝大家令到我感到咁多年嘅堅持係值得！希望有更多好作品送俾大家！」German於正在上映中的電影《怒火》中亦有不少動作和槍戰場面，同樣演得入型入格。其實他10歲已經受父親張孝慈及伯伯張存正影響、學習不同雜技、詠春、跆拳道、泰拳的German其實2001年已加入電影行業，從事幕後工作，如特技、舞台動作、動作設計和演員替身等工作，直至近年才經姜皓文介紹，簽約古天樂旗下的天下一電影公司，轉向幕前成為演員，German表示香港動作電影仍然是他最喜歡的，希望藉著這次機會有更多人認識和支持香港動作電影。