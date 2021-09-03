減肥｜玉兔著比堅尼影性感照驚現水泡腰　竟靠咁樣煲劇成功瘦身

《我愛黑澀會》出身的玉兔（鄭如吟），私下常下廚煮飯給圈內好友吃，都被大家稱手藝好，讓她決定開設YouTube頻道，與粉絲分享自己的料理秘訣，菜單從罪惡的宵夜美食到夏日必喝的清涼飲品通通有。不過短短不到半年，就因為要不停地試吃，導致體重直線飆升，玉兔自爆某天穿一張絕美的比堅尼泳裝拍照時，看了照片才驚呼：「原來已經那麼胖！」於是她決定開始減肥計畫。



玉兔在網路上下訂一台小型跑步機，在居家防疫期間，每天抽出半小時邊追劇邊跑步，再加上嚴格控管飲食，讓她稍微瘦了下來。但近期疫情降級，許多工作開始上門，玉兔自覺瘦身速度不夠快，因此配合了一些產品。

玉兔鄭如吟重溫以下這一輯性感照自覺肥（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1個月內，玉兔每天靠著跑步運動、飲食控管，和固定餐前吃代謝品加強，成功鏟肉5公斤，從53公斤瘦到48公斤。如今玉兔再回頭看當時的比基尼照嚇喊，「真的太可怕了」，還特別PO上IG限時動態讓粉絲一起看看，沒想到收到超多網友回應「竟然沒修圖就PO，覺得真誠」，還被大量轉貼，讓玉兔哭笑不得，也笑說希望大家之後分享她的美照就好，不要再轉傳「發胖照」了。

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