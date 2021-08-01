減肥｜7Xkg肉女網紅「不斷食不捱餓」9個月激減20kg！成果超驚人

台灣網紅古娃娃近來更新影片，被網友發現整個人瘦了一大圈，於是紛紛敲碗請她分享減肥方法，日前她也發影片公開自己甩肉20公斤的歷程與方法。



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古娃娃先是透露自己會想要減肥的動機，一方面是要打臉酸民老是攻擊她的身材，另一面方面是媽媽一直不停的碎念，於是在去年9月初開始進行減肥，從去年9月初到今年2月底，瘦了6公斤，她笑稱這段時間是不認真模式，之後她決定加速效率，開啟認真模式進行減肥，從2月底到她拍片的這天6月22日，她瘦了14公斤，所以總共甩肉20公斤，讓她的體重數字從7字頭變到5字頭，不過她表示距離她的目標還有5公斤要減。

至於減肥方式，古娃娃她一再強調「飲食佔7成，運動佔3成」，而且也要請教專業的醫師或營養師，並且不一定她的方法適合每個人，首先她聽從醫師的建議，戒澱粉、糖，零食、甜點、手搖飲料、人工醬料等都不要碰，三餐飲食的原則就是吃大量的深色蔬菜，再來就是蛋白質，少量的澱粉，烹調的方式大都是清淡的水煮，以達到高纖維值、高蛋白質，改善腸胃的新陳代謝，每日晚上六點後就不再進食，另外每日要喝大量的水，她表示一開始每日要喝6000~7000c.c.，到現在體重下降後，每日要喝3000~4000c.c.。運動方面，因她是一個需要有人在旁督促的類型，所以找了一對一的教練，進行以重訓為主，有氧為輔的課程。

有不少網友問要如何堅持進行減肥，古娃娃採取的方式就是「一不做二不休」，對於一些聚餐的邀約一律婉拒，為此這段時間她頻道影片的更新頻率也大幅降低，因為減少拍美食影片，當想要破戒時，就不斷告訴自己這樣想要瘦的時間就會拉長，而且之前的努力就白費了。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】