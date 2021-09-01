全民造星IV｜艾粒澄清與TVB「冇關係」　當奴：自由身可以周圍走

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》今日（1/9）於九展舉行記者會，96名參賽者亦首度曝光，節目監製花姐、女團經理人戴穎、導師許廷鏗及梁祖堯、評判當奴（唐劍康）、鄭融及朱柏康等均有出席，陣容鼎盛。席間，當奴指自己純粹揀靚女，他接受《香港01》訪問時便指大家誤會了他的意思：「我唔係淨係睇樣，最緊要係有冇火同發展嘅潛力，好驚大家以為我係鹹濕俱樂部會長。」
至於上月有網民發現艾粒成員當奴及少爺占雙雙在邵氏兄弟及無綫（TVB）官方網站「被消失」，問起是否與離巢無綫（TVB），當奴就澄清：「其實我哋不嬲都唔係TVB㗎，已經唔係好多年，之前係受樂（易玲）小姐邀請簽咗邵氏嘅藝人合約，同TVB冇直接關係，完約之前佢哋就想邀請我哋拍一個節目，即係《大整蠱》，然後合約完咗我哋就變返自由身，可以周圍走、喺唔同嘅電視台出現。」暫時跟TVB未有其他合作，反而正跟日本的電視台商討一些合作：「我哋做演出嘅都係做好自己最緊要。」
全民造星IV｜一文睇晒96位參賽者 花姐建議女團改名做「Flower」
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