全民造星IV｜鄭嘉欣蘇家欣子涓重返戰場　第三季廿強方方：唔甘心

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》今日（1/9）於九展舉行記者會，96名參賽者亦首度曝光，節目監製花姐、女團經理人戴穎、導師許廷鏗及梁祖堯、評判當奴（唐劍康）、鄭融及朱柏康等均有出席，陣容鼎盛。每年大家都會認出一些相熟的臉孔，本屆同樣有4位《全民造星III》的參賽者再戰，包括：Christine（鄭嘉欣）、阿Bee（蘇家欣）、當中方方（方芷欣）及夏子涓更是離決賽舞台僅有一步之遙的20強選手，實力不容小覷，談起重返的理由，子涓是「有遺憾」，阿Bee「想突破」，而方方則直接地說：「我唔甘心，我想行遠啲，唔想玩完個比賽又返番去跳舞；今年想做番自己擅長嘅嘢，上年風格有少少唔太適合我，R&B、Hiphop比較適合自己多啲。」



方方（方芷欣）、夏子涓、阿Bee（蘇家欣）、Christine（鄭嘉欣）都以加入女團為終極目標。（梁碧玲攝）

至於參加《全民造星III》後演藝路途的改變，子涓坦承後工作量沒有太大的變化：「上年識咗一班參賽嘅朋友係最大得着！」阿Bee最高興的是收獲了一班認識自己真正性格的支持者；有「港版石原里美」之稱的Christine坦承：「多咗拍戲、綜藝嘅工作！」方方的經歷最為特別，她早前以Dancer身份參與C AllStar的紅館演唱會：「有啲觀眾DM我，話有啲Moment掛住望Dancer而唔記得C AllStar，其實好窩心，香港都有好多跳舞Artist、出色嘅表演者原來大家都會見到。」

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