MIRROR經理人花姐反擊C AllStar老闆阿拔：佢哋唔止係廣告從業員

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》今日（1/9）於九展舉行記者會，96名參賽者亦首度曝光，與MIRROR及ERROR經理人花姐（黃慧君）提起C AllStar經理人阿拔日前出文點名指摘MIRROR、ERROR壟斷廣告市場已至「擾民級別」，阿拔又指他們的正職並非歌手，而是「廣告從業員」，惹起事端被網民大力討伐，花姐直言：「MIRROR、ERROR的確令娛樂圈有新鮮感，令好多客戶鍾意佢哋係事實。」她回想看到報道之時的感受：「自己諗返覺得好唔啱，作為咁靚嘅公眾人物竟然嬲咗，喺限時動態咁直接表達咗自己嘅情緒。」



花姐直言：「MIRROR、ERROR的確令娛樂圈有新鮮感，令好多客戶鍾意佢哋係事實。」（梁碧玲攝）

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花姐解釋當刻最大的負面感受來自於一直以來的努力被忽視：「呢3年裡面我冇將拍廣告視為MIRROR、ERROR嘅主要工作，我好想唱歌、跳舞、做戲先係佢哋嘅事業，所以我哋一年可能係會癲咗咁做廿幾隻唔同類型嘅歌，都希望聽眾接收到唔同種類嘅歌，亦畀好多訓練佢哋向演戲方面發展，連魯生（ViuTV董事及總經理魯庭暉）成日都鬧：『你有咁多錢㗎咩？』」

花姐透露後來得高人「指點迷津」：「係咪我做得唔夠多，所以人哋就只着眼廣告；希望MIRROR、ERROR繼續努力進步，其實佢哋唔止係廣告從業員，都多謝廣告商咁鍾意佢哋！」花姐指無可否認娛樂圈變得更熱鬧：「過咗疫情客戶亦願意花錢去宣傳，我都希望唔單止係MIRROR、ERROR得益，而係娛樂圈都有份、又令觀眾開心先係我最想做到嘅嘢。」

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