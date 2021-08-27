林明禎靠拼音死背台詞拍廣告獲讚　盤點十位廣東話半桶水藝人

現年31歲的「大馬女神」林明禎近年經常來香港發展，不但有份拍《救殭清道夫》、 《玩轉全家福》及《一秒拳王》等電影，更亮相ViuTV的綜藝節目《港男入贅手冊》擔任嘉賓主持。最近林明禎因疫情關係而滯留香港，卻因禍得福成為廣告界搶手貨，她在一個衛生巾廣告中需要講大量繞口的廣東話台詞，雖然她廣東話不太流利，但她靠英文拼音去作記號反覆練習，最終在長達三分鐘的廣告裏完美演繹每句廣東話台詞，雖然依然有少少口音，但成果備受外界肯定，大讚林明禎不會因廣東話非母語而「hea過」，敬業精神令人敬佩。



「大馬女神」林明禎近年主力在香港發展。（Instagram：@minchen333）

林明禎真係非常有誠意（網上圖片）

其實不止林明禎，過去都曾經有不少來自其他地區、本來母語不是廣東話的藝人來香港發展，例如舒淇、任賢齊等等，雖然他們可能廣東話不夠純正而且又夾雜口音，但同樣能靠誠意打動大眾而受到喜愛，加入香港一線明星藝人行列。點擊觀看更多廣東話唔鹹唔淡的藝人：

+ 22

點擊觀看更多林明禎的照片：