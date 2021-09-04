全民造星IV｜許軼Day企C位極搶眼　曾到韓國發展：女團生活幾得意

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》周三（1日）假九展舉行記者會，96名參賽者首度曝光，節目監製花姐（黃慧君）、女團經理人戴穎、導師許廷鏗及梁祖堯、評判當奴（唐劍康）、鄭融及朱柏康等均有出席，陣容鼎盛，根據傳統96強參賽者合體跳主題曲《前傳》，而首次亮相或多或少都能看出一些端倪，就如《造星III》的首個Center ANSONBEAN（陳毅燊）最後以季軍成績出道，而本季備受注目的Center位置則屬於91號參賽者許軼（Day），Day現年19歲、剛考完DSE，舞姿有板有眼，大合照時更站在戴穎旁邊，來頭不容小覷！



91號參賽者許軼為《造星IV》首個Center 。（梁碧玲攝）

翻看Day的IG發現，她隸屬於Kpop Cover舞團BRIGHTEN，今年曾殺入由駐香港韓國文化院、韓國駐香港總領事館及韓國觀光公社舉辦的「2021香港區K-POP舞蹈比賽—CHOOM」的總決賽。Day接受《香港01》訪問時透露自小已喜歡跳舞，16歲更隻身前往韓國追夢，差點成為第二個莊錠欣（Elkie）：「高Form開始跳舞，好鍾意一班人一齊跳舞嘅感覺，之後都有去韓國嘅一啲娛樂公司面試，都做過半年練習生，覺得女團生活都幾得意！」練習生生活一直予人刻苦的感覺，一天練習逾10小時，Day表示認同：「主要係跳舞訓練、自主練習等等，一班女仔對住鏡房不斷練習。」Day透露因疫情關係惟有中斷練習生生涯、回港繼續追夢，她又視BLACKPINK及MAMAMOO為目標。

點擊圖輯睇Day靚相＋其他10個最靚參賽者！

+ 28

全民造星IV｜1文睇晒96位參賽者 花姐望女團承繼MIRROR叫FLOWER?