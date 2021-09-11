超感應學園｜1至5集劇情率先睇　姜濤成殺害Anson Lo嫌疑人？

ViuTV與台灣八大電視合作推出的原創劇《超感應學園》將於下周一 （13日）起，在99台逢星期一至五晚上9時30分播映。故事講述「超自然感應社」社長石少華 （蔡凡熙飾） 在一次意外中死而復生後，認識了陰間引路人方小路（劉奕兒飾），及後二人連同西多士（姜濤飾）等社員，攜手協助鬼魂完成未了結的心願。港版《超感應學園》設有雙語廣播，包括普通話原音及粵語配音，MIRROR成員姜濤及Anson Lo（盧瀚霆）將分別為他們飾演的西多士及鄭一飛作粵語配音，而黃奕晨、羅沛琪則以貼地粵語對白聲音演繹劇集主要角色石少華及方小路。



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第1－5集分集大綱

第1集（9月13日／星期一）

「超自然感應社」社長石少華，綽號石頭，為了追求學妹李培安（林思廷飾），策劃了一次校園夜遊探險，打算製造意外英雄救美，不料弄假成真，石頭掉進池塘，昏迷不醒。此時陰間引路人方小路收到通知趕往現場，情急之下竟讓他起死回生，黑白無常（陳彥壯、許時豪飾）震怒不已。

第2集（9月14日／星期二）

落水事件讓溺死鬼孫樂樂（嚴正嵐飾）就此跟著石頭，害他整天發冷不堪其擾，石頭也因此變成靈界磁鐵。小路找石頭解釋緣由且透過one touch觸碰石頭恢復法力，並誓言替他趕走身邊的孤魂野鬼，兩人因此合作。樂樂不願投胎，希望有人替她完成死前的遺憾，她與南宮大學校醫孔秀貞（李相林飾）及啦啦隊教練李秉賢（龍語申飾）有段不為人知的過去，石頭、小路展開任務。

第3集（9月15日／星期三）

樂樂事件落幕，池塘內又有驚人新發現。石頭與副社長甘祚良阿甘（洪群鈞飾）猛對培安獻殷勤，兄弟情生變，小路與西多士盡力調停。培安悶悶不樂，與媽媽關係緊張，情緒勒索讓她喘不過氣，過往回憶湧現。

第4集（9月16日／星期四）

石頭被預言將面臨巨大劫數，但他充耳不聞。培安離家失蹤，陳靜芳（百白飾）深夜跑到男宿舍求救，「超自然感應社」全員出動找遍校園，不料培安已站上頂樓邊緣。頂樓除了培安還驚見另一陌生男子，小路直覺事有蹊蹺，石頭決心要替培安解決煩惱。

第5集（9月17日／星期五）

南宮大學香港僑生兼網紅鄭一飛／飛仔（盧瀚霆飾）被發現陳屍租屋處，好友西多士捲入風波，「超自然感應社」四處蒐集資訊想找出飛仔死因。飛仔的頻道成為調查起點，卻發現影片下的留言吵成一片，網友風向一面倒，似乎有人存心抹黑飛仔。西多士對好友的離世感到悲痛，憶起兩人初識過往。