台長魯庭暉談ViuTV創作方式　必經失敗之痛：睇完想燒片

ViuTV開台短短五年，無論是自家製電視劇、還是綜藝節目均累積口碑，吸引本地觀眾重投電視機的懷抱；一手捧起的男團MIRROR及ERROR人氣炙手可熱，在全城掀起熱潮，令一台獨大已久的無綫也忌諱三分，ViuTV的舵手董事及總經理魯庭暉功不可沒。魯庭暉周四（9日）似是看畢《幫緊你應援團》有感，於是發布一張節目載圖並寫下長文，談及ViuTV的成功之道，他以「ViuTV嘅同事，有無咩最大共同特質？」為開首，提及的首個關鍵字為「年輕」，而他並不認同：「我哋10幾歲到60幾都有，好多同事都唔年輕（咁佢哋又係young at heart嘅），不過年齡應該唔係最大共同特質。」



ViuTV台長魯庭暉談成功之道。（IG／＠lofaig）

魯庭暉又提到重點也並不盡然是「創意」，因為也有些節目播映後令他相當懊悔：「我Office有個List叫『到底我當時諗緊啲乜』，陳列出一眾我當時Approve咗，但做咗出嚟之後，我睇完想燒片嘅節目。咁無嘅，係咁㗎啦，要得創意之果，必經創作之痛啩。」

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想起前陣子的一個會議，當天他跟幾個不同部門的同事開會，言談間說起那時正在播映的《七救星》，有同事提起P1X3L那一集令人感動，並問及「點呀佢哋幾時出歌㗎」，其他同事立刻提出不同方案和應，並互相配合，魯庭暉將一切看在眼內：「我睇住佢哋講，我諗咗一下。其實單嘢唔係好關佢哋事，佢哋唔係用果隻旁觀心態講緊其他部門壞話，佢哋係覺得節目做得好，上咗心，戥件事心急，想盡力諗方法再幫一下件事，唔想浪費一個幫到人嘅Timing。」

P1X3L上《七救星》尋突破令更多觀眾記得他們。

魯庭暉最後作結寫道：「或者我哋有啲嘢好睇，有啲嘢好難睇。有時做得ok，有時做得好差。不過，呢班人，個底，應該好心地。」觀眾紛紛留言表示支持：「一個節目有冇Heart，睇到feel到，好感動製作團隊發揮到力量，就好似Lokman（楊樂文）第一集講『生命影響生命』，各自喺自己位置做多少少，改變就會出現」、「多謝魯生，令唔少人睇返電視」、「真心做節目大家係睇到的」。