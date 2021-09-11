水著考有Feel｜口罩小姐戰鬥泳衣搶Fo　視覺效果震撼平衡前夫心理

ViuTV綜藝節目《考有Feel》由小儀、Edan（呂爵安）、黃奕晨（Dixon）擔任主持，並由人氣男團MIRROR及ERROR成員擔任客席嘉賓頻放笑彈、口碑不俗，周六（11日）為延續《力圖打排球》達5.1收視的氣勢，推出特別版《水著考有Feel》，MIRROR隊派出Lokman（楊樂文）、Anson Kong（江𤒹生）、Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）對戰ERROR四子，為了顧及男性觀眾及一眾「前夫」，除了有固定班底「考靚」Polly（劉若寶）及「考正」Rachel（任寶兒）坐鎮，講明是水着更請來一班樣靚身材正的美女組成「試玩女團」着泳裝大騷身段，陣容包括：Elsie（陳紫芊）、Sue（麥欣童）、Leanne、Kylie（鄭杞瑤）、《口罩小姐》Liz（李文潔）、力高（鍾宛彤）、細細粒（馮寶欣）及小忌廉（傅韻婷），在泳池大玩遊戲，視覺效果可謂滿分！



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