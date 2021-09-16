炎明熹首張個人單曲《真話的清高》MV高清圖曝光 網民讚冷艷有型

TVB歌唱節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）日前為首支個人單曲《真話的清高》拍MV，她以「神奇」來形容第一次入錄音室為歌曲錄音及拍攝 MV的過程，她又形容這首歌對她有點難度，因為高音部分並非擅長的領域。這首歌故事講述一段充滿謊言的感情，但只得16歲又未拍過拖要如何拿捏這首情歌？Gigi笑言：「我係一個比較容易有幻想嘅人，平時鍾意睇小說、漫畫同讀啲藝術方面嘅嘢，自己都會幻想好多。」
Gigi亦很感謝MV導演的配合：「我唔係容易笑嗰種人，成日覺得自己笑得好尷尬，導演想呢個MV係有唯美嘅意境，今次唔使我笑就唔會破壞呢個感覺，真係好開心。」
Gigi的首支派台作品《真話的清高》由監製韋景雲（Joseph）為她特意挑選一首由外國團隊所寫的曲，是一首名副其實的「唱將式情歌」：「首歌係切切實實由幾個住在英國作曲家的作品，係原創並不是翻唱的。正式踏入錄音室的Gigi，無論歌唱技巧或感情表達都大有進步，完美地演繹故事中主⻆的糾結，好滿意。」
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