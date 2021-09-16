早餐界KOL張敬軒終有啖好食　爆遮遮發揮小宇宙：唔使餐餐食麵包

張敬軒不時分享「遮遮」製作的暗黑系「特色美食」，令「早餐界KOL」形象深入民心，他的早餐餐單更掀起全城關注，近日更因此成為快餐品牌拍攝宣傳片。今次宣傳片特意邀請演員飾演「遮遮」一角，更演得唯肖唯妙，令軒仔充滿親切感。片中講述軒仔滿心歡喜回家，豈料踫巧遇著「遮遮」休假，幸好「遮遮」貼心地事先「整定」了三餐，惟隨即發現一如以往為「暗黑系美食」，令軒仔崩潰慘叫命運被「整定」要繼續餐餐食麵包，場面甚為搞笑！



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今次拍攝特別為軒仔度身訂做，加插熟悉的「遮遮」角色及生活日常趣事，令軒仔份外投入，被問及現實生活上，「遮遮」的廚藝有沒有改善，軒仔笑言：「近日遮遮惡補了廚藝，日日發揮無窮小宇宙設計不同擺盤，即使『唔食得都睇得』，而且終於不用餐餐吃麵包！」拍攝期間，不少鏡頭展現軒仔搞笑本色，他口咬麵包一幕，令在場工作人員捧腹大笑。軒仔亦透露自己經常抵擋不住美食誘惑，宣傳片中更特別安排了軒仔夥同片中「遮遮」一同品嚐「家鄉雞」，場面非常溫馨！

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