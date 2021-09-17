MIRROR帶挈前夫受梁祖堯調教　牆紙哥滿屋姜濤感眼冤：當睇唔到！

炙手可熱男團MIRROR今年可謂紅到開巷，席捲本土廣告界、孖ERROR佔過半市場份額，成為演藝圈中名副其實的「吸金王」，全城掀起鏡仔熱潮，令「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」吸逾30萬「苦主」，一眾前夫可謂啞子吃黃蓮；不過有電器廣告商就睇中商機，找來《調教你MIRROR》調教官梁祖堯拍攝《調教你婚姻》，梁祖堯挑選了經歷最慘烈兩位「姜太」（自稱姜濤太太，a.k.a姜糖）的「前夫」，當中更包括鼎鼎大名的「牆紙哥」。



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第一位「前夫」Matthew道出個人慘況，老婆生日當天孖追星好姐妹到拍攝《調教你MIRROR》的梅窩各處打卡之餘，某日前夫開車在高速公路遇上「教主（Anson Lo／盧瀚霆）郵輪」：「揸慢啲啊！我要影相！」令梁祖堯直呼「理性啲」！除此之外，快餐店為營銷策略推出一套8張姜濤、Anson Lo、Edan（呂爵安）閃卡，不惜逼老公狂食漢堡包，令其體重直升2kg，「姜太」直認：「咁佢Check完膽固醇OK嘛，我唔OK咪佢幫我食！」其實這節目是用來放閃光彈的吧！

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另外家中每個角落都能看到姜濤蹤影的「牆紙哥」，最驚為天人的莫過於其家中佔據整個牆壁的姜濤《愛情簽證申請》巨型海報，令「牆紙哥」苦不堪言指：「追星追到咁，成屋都係佢（姜濤）啲嘢，我話冇（呷醋）你都唔信啦！（生存之道？）當睇唔到囉！」