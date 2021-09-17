男神黎學勤被七師傅勸轉行賣菜唔甘心　倒戈簽邵氏做王浩信師弟

現年32歲的黎學勤（Jeffery）憑全球酒店預訂服務搜尋網站Trivago的電視廣告而備受注目，有「Mr.Trivago」之稱，可惜紅廣告不紅人，Jeffery入行7年一直星途平平，只是偶爾客串劇集及不時在ViuTV露面，日前他就登上ViuTV綜藝節目《七救星》就事業運求助，獲七仙羽師傅改名為李嘉誠，七師傅更大手筆自掏腰包花$3,600元買了12張18k金箔為他提運，最後卻批Jeffery並不適合做藝人、建議他轉行賣菜做「師奶殺手」，令他大感失望。
不過，時隔一個月，Jeffery就登上無綫（TVB）的《代溝關注組》，被網民發現他近日靜靜雞簽約邵氏兄弟，成為王浩信、黃宗澤、袁偉豪等藝人師弟，網民紛紛留言指：「咁即係唔會再上ViuTV啦」、「7cfu做到嘢」。
+20
MIRROR帶挈前夫受梁祖堯調教 牆紙哥滿屋姜濤感眼冤：當睇唔到！超感應學園｜蔡凡熙養眼度不輸姜濤 似Edan喜感爆燈獲封台版田田MIRROR人氣強勁威到去日本 4分鐘新聞專題剖析爆紅原因劉頌鵬為離開前公司賠20萬做外賣員 簽約無綫：起碼有錢增值自己王祖藍親爆TVB發展新方向 吸納內地資金拍綜藝：健康地交流！超感應學園．劇評｜姜濤Anson Lo係唯一賣點？ 靠喜感贏觀眾歡心