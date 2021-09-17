男神黎學勤被七師傅勸轉行賣菜唔甘心　倒戈簽邵氏做王浩信師弟

現年32歲的黎學勤（Jeffery）憑全球酒店預訂服務搜尋網站Trivago的電視廣告而備受注目，有「Mr.Trivago」之稱，可惜紅廣告不紅人，Jeffery入行7年一直星途平平，只是偶爾客串劇集及不時在ViuTV露面，日前他就登上ViuTV綜藝節目《七救星》就事業運求助，獲七仙羽師傅改名為李嘉誠，七師傅更大手筆自掏腰包花$3,600元買了12張18k金箔為他提運，最後卻批Jeffery並不適合做藝人、建議他轉行賣菜做「師奶殺手」，令他大感失望。

不過，時隔一個月，Jeffery就登上無綫（TVB）的《代溝關注組》，被網民發現他近日靜靜雞簽約邵氏兄弟，成為王浩信、黃宗澤、袁偉豪等藝人師弟，網民紛紛留言指：「咁即係唔會再上ViuTV啦」、「7cfu做到嘢」。



+ 20