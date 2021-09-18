Lokman＠MIRROR迎32歲生日獲慈善應援　森美爆搞手係國際公司高層

本地男團MIRROR隊長Lokman（楊樂文）將於本月26日迎來32歲生日，一眾頭巾兵團（Lokman粉絲名稱）已經準備好一系列的應援活動，除了有必不可少的巴士站廣告及大型戶外屏幕廣告外，還有頭巾兵團準備了「樂文生日慈善應援企劃」，透過義賣飯製周邊如2022年之月曆等，收益將不扣除成本，全數以Lokman名義全數撥捐予香港癌症基金會，盡顯偶像的正能量。日前森美收到這份有意義的禮物，在社交平台寫下與Lokman十幾年前相識的淵源，大讚粉絲應援帶來正面影響。



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森美透露Lokman十幾歲時參加森美小儀歌劇團：「嗰時就已經好有責任感又有領導能力，舞又跳得好，可以幫手帶領其他小演員排舞，所以嗰時已經好欣賞佢；而家佢唔單只成為出色舞者同好演員，仲成為全港最紅嘅偶像組合Leader，所以好容易可理解有咁嘅偶像自會有好粉絲。」森美大讚粉絲應援帶來正面影響：「相信佢嘅粉絲一定能夠喺呢個日歷上感受到偶像嘅正能量，以渡過艱苦每一天。多謝粉絲們送我呢份禮物，等我都感受到Lokman嘅正能量。」

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森美及後又透露策劃這項應援的人其實是他的大學同學：「佢由Lokman參加比賽時已經不停同我講好鐘意佢、佢做得好好。由嗰時到而家，佢對Lokman嘅support從未間斷，這又是另一個不為人知，純在背後努力的故事：我同學佢而家已經身居要職，喺國際大公司高層，但佢無放棄過對自己熱愛嘅堅持！」所以誰說追星就一定是盲目？偶像帶來的正面影響實是不容小覷，亦正如Lokman在《幫緊你應援團》所說：「原來生命真係可以影響生命！」