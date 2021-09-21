韓藝璃被看好做荷里活新寵　新劇《Hometown》回九十年代玩驚悚

韓國近年盛產不少懸疑推理劇，憑反轉再反轉的劇情深受觀眾喜愛，被韓國觀眾大讚「整容級」演技的劉宰明、韓藝璃及嚴泰九近日主演的懸疑驚悚劇《Hometown》講述九十年代一個小城市裏發生的連環殺人事件，劇集將於明晚（22日）在韓國首播，並於深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。



韓藝璃在《Hometown》中飾演嚴泰九的妹妹，因為哥哥的罪行而陷入崩潰的人生。（劇照）

劇集講述1999年追蹤小城市發生的連環殺人事件的刑警崔炯仁（劉宰明飾），聯合尋找失蹤姪女的趙靜賢（韓藝璃飾）一起對抗恐怖分子趙京浩（嚴泰九飾），揭開事件中的秘密。女主角韓藝璃在2007年拍攝獨立短篇電影出道，就為她帶來大邱短篇電影節最佳演技獎。直到2012年，她才拍攝首部商業電影《朝韓夢之隊》，就馬上獲百想藝術大賞新人獎，成功打開知名度。其後韓藝璃出演多部電影，成績備受肯定。

2007年出道的韓藝璃，首部作品就為她帶來大邱短篇電影節最佳演技獎。（網上圖片）

不過，原來韓藝璃並非戲班出身，而是畢業於舞蹈系，她兩歲半已經開始學習舞蹈，芭蕾和現代舞通通難不倒她，2005年因為幫朋友的電影編舞而成為加入影壇的契機。韓藝璃跳出舒適圈成為演員後並沒有放棄舞蹈，不時參加公演，她坦言就算變了老人家，都希望能夠在自家的小房間跳舞：「不是為了表演給誰看，只是因為這樣能夠讓我感覺到幸福。」

韓藝璃（右）伴隨尹汝貞（左）出席《第93屆奧斯卡頒獎禮》紅地氈，卻被批評衣著太過中國風。（Getty Images）

韓藝璃的外貌充滿傳統東方美，亦令她獲得了很多有關北韓、朝鮮的角色演出，因而獲得「朝鮮專門演員」稱號。去年韓藝璃參演備受全球矚目的電影《農情家園》（Minari），戲中飾演尹汝貞女兒，大家都看好她將會是「忠武路」大勢女演員和荷里活新寵兒！