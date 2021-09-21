陳自瑤疑因婚姻壓力爆煲　傳情緒崩潰爆喊尋求醫療協助

陳自瑤（Yoyo）雖然近年狀態大勇工作接踵而來，除了拍攝多套劇集如《那些年我愛過的人》和《寶寶大過天》等和擔任多個廣告代言人之外，更接連出演《好聲好戲》和《識貨》並奪得冠軍攀上事業高峰，但同時亦因為和老公王浩信的婚姻狀態引起外界關注，令Yoyo一直以「私人事」為由避談老公。有報道指，陳自瑤疑似抵擋不住沉重的情緒壓力不得不尋求醫療協助，日前她被傳媒影到一臉愁容地獨自前往一間位於尖沙咀的自然療法醫療中心，報道指她正接受能夠釋放負面情緒、針對心理病和情緒困擾的「髗骶骨治療」。



陳自瑤的個人YouTube頻道至今已累積超過7萬位訂閱者，早前她在IG收集網民的提問並拍攝「二選一快問快答」影片。（IG/ @chenchiyiu）

陳自瑤其實早於在配音真人騷《好聲好戲》比賽期間已經飽受極大壓力，不但情緒崩潰經常喊，更試過頭痛痛到嘔，勉強苦撐到比賽最後一刻。之後她在《識貨》第一集中，由於表現未及她預期之內一度在鏡頭前落淚，回到後台後終於自責到情緒崩潰爆喊，最後要Do姐鄭裕玲安慰收場。

陳自瑤獨得評審四票，即時開心到喊。（影片截圖）

據該報道指出，Yoyo是該療法中心的常客，一有空閒時間就上門接受每次一小時的治療，據悉「髗骶骨治療」能夠透過按壓和推拉頭顱到尾龍骨的肌肉和筋膜從而釋放中樞神經系統的緊張，並且令身心放鬆和消除負面情緒。

第五位是陳自瑤，她共拍攝5個廣告。（IG/ @chenchiyiu）

Yoyo和王浩信的「婚變傳聞」傳出多年，兩人去年在頒獎典禮上的「黑面」事件亦令外界解讀成婚變證據之一，不過Yoyo事後亦解釋當時只是比較淡然的表情絕非黑面。上月底Yoyo和王浩信罕有一同出席周勵淇（Niki）的生日會，更大方一同出現在大合照上粉碎婚變傳聞，但早前她出席活動時被玄學家李居明踢爆：「我問Yoyo係咪復合？佢話唔係。」令她當場勁尷尬，臉紅以笑容遮醜兼不時用手踭頂對方示意，之後她更再次強調私人事不會回應，令婚變傳聞甚囂塵上，亦被推測為壓力爆煲的原因之一。對於以上報道，《香港０１》記者曾致電Yoyo查詢，但暫時未獲回覆。

陳自瑤早前出席李居明的首次個人書法展，卻被對方踢爆「我問Yoyo係咪復合？佢話唔係。」令她當場勁尷尬。（陳順禎攝）

陳自瑤（後排右一）及王浩信（前排右）在周勵淇生日會大合照中激罕同框。（IG圖片）

王浩信於《萬千星輝頒獎典禮2020》以大熱姿態羸得「雙料視帝」，他在台上激罕多謝老婆陳自瑤 (Yoyo) ，不過當時Yoyo竟然面無表情，疑似「黑面」令人有無限聯想。

點擊觀看更多圖片：