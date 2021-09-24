把關者們 | 黃智雯出場唔夠一分鐘　網民問點解同劉穎鏇勁少鏡頭

無綫（TVB）電視劇《把關者們》踏入第二周。劇集播出首周後，有內地網民質疑為何身為女一的黃智雯沒有重要戲份之餘，鏡頭亦少的可憐，甚至認為她存在感太低。而王敏奕的戲份則出奇地多，有觀眾詢問劇集是否雙女一。

另外，有黃智雯、劉穎鏇粉絲不滿偶像戲份太少，留言質疑TVB是否有意捧紅王敏奕和劉佩玥，黃智雯和劉穎鏇則淪為踏腳石。



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而周三（22日）一集中，劇情講述王敏奕（飾演海關毒品調查課督察溫芷祺）遇上袁偉豪（飾演版權及商標調查科高級監督海鋒）和黃智雯（飾演貿易管制處總貿易管制主任關佩欣），袁偉豪詢問王敏奕想唔想搭順風車，但王敏奕不想做電燈膽，在前度的幫助下脫身，之後就進入了劉佩玥和陳家樂考海關試的劇情。而黃智雯全程就只是Say咗句Hi，鏡頭少得可憐。而袁偉豪每次出場都是做英雄救人，似乎沒有太多重要戲份。

袁偉豪救劉佩玥。（劇集截圖）

有網友留言不滿TVB忽略舊將，刻意捧紅新人，「建議tvb捧人單開戲，不要禍害這些老人了，服務十幾年了，都是從配角一步一步走上來的，好不容易出頭，被拿來給新人當踏腳石？男女主角當布景板的後果，就是劇情鬆散混亂」、「為了Mandy和Moon而看，結果每集她倆的戲份少得，捧某人也過於明顯」、「前期用bendy做宣傳所以我來看了，自然以為是男女主，女二是怎麼回事？看完第六集整集一班都是她的戲份」。

網友不滿袁偉豪和黃智雯戲份太少。（豆瓣圖片）

另外，劉佩玥（飾演海關學院學員方晴朗）周三一集中為袁偉豪拯救，她接受《香港01》訪問時笑言並不會同袁偉豪、黃智雯和王敏奕成四角戀，「我嘅感情線好直接，因為我好愛我老公。琴日見到鋒sir嗰陣，係因為又蕩失路、好迷茫、受傷，趕住搵人求救，所以見到蝙蝠俠嘅物體，就覺得有救啦！冇乜感情上好迂迴嘅嘢，反而之後劇情可能會轟烈啲，會出現啲比鬧交嚴重一千倍嘅嘢、」

劉佩玥話唔會同袁偉豪有感情線。（劇集截圖）

把關者們 | 王敏奕演高傲靚女Madam有發揮空間 搶戲過女一黃智雯