41歲葉璇疑好事近公開婚紗照：愛她的男人會送她顏值高禮物

現年41歲的葉璇近年在內地發展得順風順水，戀愛亦談得相當順利，上月高調承認與圈外男友的新戀情。蜜運中的她今日（23日）在微博上載一張婚紗照，並發文大讚男朋友對她又愛又寵，疑好事近引發關注。
葉璇收到男朋友送的喇叭禮物之後開心發文道：「怎麼判斷一段感情好或不好？如果一個女生的狀態整天都是自信有趣的，那就證明她背後一定有個寵她愛她的男人，以及他會送她顏值高的禮物。好喜歡，謝謝。」字裏行間都充滿住甜絲絲的愛意。
她更一併上載自己穿着長擺婚紗的照片，照片中的葉璇戴着頭紗、露出美背回眸一笑，甜蜜的樣子令不少網民隨即好奇留言她是不是快要結婚了，葉璇之後並無回答網民，更隨即刪除照片重新上載另一張手上拿着一束花對住鏡頭甜笑的正面照，然而未知是否照片P圖過度，她的頭髮看起來相當烏黑，而且妝容更顯得相當不自然，比起實際年齡大了不少。
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