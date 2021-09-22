周杰倫愛曬集郵照成球迷「公敵」　史無前例曾與三個NBA球星拍MV

周杰倫（周董）出道20年來推出多首街知巷聞的經典歌曲，現已貴為天王級歌手的他現除了音樂事業之外，亦相當專注家庭生活，經常在Instagram經常分享自己周遊列國的點滴，熱愛運動的他更經常帶太太昆凌周圍出國看球賽，更加經常在網上大曬自己與著名球星集郵的照片，羨慕死全球的球迷！



周杰倫獲巴黎聖日耳門贈送寫着「JAYCHOU」的18號球衣，地位超然！（Instagram：@jaychou）

地位超然的周杰倫昨日（20日）去法國觀看巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain／PSG）對戰里昂（Lyon）的球賽，PSG更是全程畀足面對方，不但在球場播放周董的歌曲《Mojito》和贈送寫着「JAYCHOU」的18號球衣，他更有得與麥巴比（Kylian Mbappé）及尼馬（Neymar）兩位足球巨星見面並合照，令不少球迷留言表示非常羨慕周董！

周杰倫與尼馬（Neymar）成功集郵！（Instagram：@jaychou）

事實上，除了麥巴比及尼馬之外，周杰倫過去亦曾經與不少著名球星合照，而作為NBA狂迷的他更成功與多名NBA球星集郵，更曾經與已故球星高比拜仁（Kobe Bryant）同場較量，可謂是最成功的球迷之一。點擊觀看周杰倫集過郵的球星：