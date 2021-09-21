魏駿傑自爆北上發展因配不上自己　滕麗名：佢經理人係我介紹

滕麗名（阿滕）與魏俊傑曾被外界視為金童玉女，然而該段九年情卻於2007年結束，雖然兩人已經分手多年，但兩人的名字依然經常被綁在一起談論。阿滕早前接受訪問時被問及魏駿傑的消息，她坦言自己與魏駿傑已經多年沒聯絡，並指自己不想消費對方。



滕麗名昨日（20日）出席《愛·回家之開心速遞》宣傳活動（梁碧玲 攝）

魏駿傑早前更在電台訪問時自爆，自己去年與前妻離婚後陷入人生低潮，更因為疫情關係零收入又要照顧女兒，曾一度想過要自殺，阿滕被問道有否關注此事，她拒絕評論對方輕生的想法：「人生總有高低潮，最重要開心面對，希望佢好好照顧個女，始終小朋友嘅成長環境係大人製造出嚟。」阿滕亦主動提及魏駿傑之後有舞台劇演出，祝福對方演出成功，但因為未知自己的檔期而不知能否去捧場。

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（網上圖片）

魏駿傑在訪問中提及自己當年北上發展是因為想逃避，再加上覺得自己配不起愈來愈紅的阿滕，她聽完之後笑着向傳媒表示魏駿傑當年北上發展的經理人由她所介紹，但她卻不想再多講：「費事畀人話我消費佢，大家都冇聯絡！」不過她亦很感謝魏駿傑說很開心見到自己現在過得幸福。