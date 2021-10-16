專訪丨孔德賢「後生仔」畢業轉攻拍劇　自覺未做好靠馮盈盈安慰

無綫J2台節目《#後生仔傾吓偈》曾經是該台皇牌節目，不過播出在曾志偉及C君上台的4年後結束。孔德賢（Danny）作為「後生仔1.0」，最節目第一集到告別一集都有參與，日前接受《香港01》訪問，他形容「後生仔」身份已經畢業，未來會轉換跑道做演員。

《#後生仔傾吓偈》經歷4年完結，孔德賢形容大家是一家人。（IG@danny_hung）

孔德賢又一次「畢業」，現時專心拍劇。（陳順禎攝）

公司力捧 有火拍劇

《後生仔》開拍時，Danny仍在理工大學讀year 2，節目煞科之後，他在IG寫下長文，形容就算拿過萬千星輝頒獎典禮最佳節目，後生仔們仍然是nobody，Danny現時以畢業形容今次結束：「後生仔係呢個行業啱啱畢業嘅新鮮人，我哋仲有好多嘢要吸收，出去做嘢仲有好多嘢要學。」比他早「畢業」的麥明詩已轉行做律師，Danny初生之犢，心中仍有團火：「我對做戲愈嚟愈有興趣，本身好鐘意睇戲，都冇諗過轉行。」

節目見好就收，一班新血適時融入TVB其他範籌，Danny亦得到公司賞識給予拍劇機會，正好圓了他的願，首次有較重戲份的《把關者們》正在播出，拍劇他仍是初哥，好多事要學卻沒有緊張，但太在意表現而陷入思考漩渦：「因為係我第一套劇，一嚟就多對白，會諗自己好似做得唔係幾好，講一句對白要望邊邊先？呢類好小嘅事都會再反思。我都有問馮盈盈，佢話係必經階段。」

孔德賢（前排中）在《把關者們》第一次有較多戲份的角色。（劇照）

對白背得好熟好少NG，他說好喜歡做戲。（陳順禎攝）

忙到暴瘦：食飯只為生存

機會不止一次，最近Danny第二套劇《廉政追擊》亦進行當中，今次對手升級拍住黃宗澤，他大讚前輩：「佢好靚仔，一投入工作就好認真。佢工作好多好忙，又係第一男主角，但佢唔會分心，一喺鏡頭係就好認真，好值得學習。」又說Bosco在片場中會體恤新人：「NG都會話『唔緊要唔緊要』，對我哋好多鼓勵。」

Danny講起拍劇就顯得興奮，不過入行初時要讀書又要開工，死頂到一度暴瘦：「每日就係溫書、考試，飯都冇乜點食。嗰時我係暴瘦過，食飯好似只係為咗生存咁，每日淨係瞓兩、三個鐘。」結果叠埋心水，寧願捱到底，俾心機畢業避免retake影響工作。時間管理到出問題，有沒有分到時間拍拖？Danny一答就遊花園：「咁忙係因為我專心工作，我最近拍《廉政追擊》，行程由朝到晚，我都冇諗拍唔拍拖呢啲嘢。」

最辛苦是當時仍在讀書，又要拍節目，一度暴瘦。（陳順禎攝）

有經濟壓力 每月擠出4位數家用

努力得到父母家姐支持，Danny說：「我本身係讀工程，呢一科（出路）都好似唔錯，但屋企人都好支持我，做到自己開心嘅嘢。」但他承認有經濟壓力：「自己都鍾意買相機、玩具，惟有努力做嘢搵多啲錢。」使還使，家用還是有上繳：「我好乖，每次出糧都會俾家用，4位數字啦，不過個range好大，爹哋媽咪真係好支持我，想去學咩玩咩好支持我。」

大學未畢業就入行，入行4年後又一次「畢業」，Danny希望4年後有點成績：「我想做一個好好嘅演員，希望大家覺得我會有深度，有一個好好嘅角色可以留下印象，或者可以感動到人。」C君最近成為J2台創意總監，Danny說做演員拍戲是入行的一個目標，如果C君希望他幫手，都會樂意參與。