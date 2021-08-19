【永恆族】新預告各成員輪流曬超能力　兼解釋為何沒出手對抗魁隆

由奧斯卡最佳導演趙婷執導、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、陳靜（Gemma Chan）、馬東石及理察麥登（Richard Madden）主演的《永恆族》（Eternals），剛公開了角色海報後，第二條預告亦緊接而來，預告也解釋了為何超強的「永恆族」沒有出手幫復仇者對抗魁隆。除此之外，預告也展示了「永恆族」成員的超能力，及他們的宿敵「變異族」（Deviants）。



理察麥登在《永恆族》飾演Ikaris，他是最強大的永恆族戰士之一。（《永恆族》預告擷圖）

全新預告長近3分鐘，先帶影迷回憶魁隆在5年前消滅了宇宙的一半人口，據《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），故事發生在魁隆彈指後5年，即2023年，這是否意味著《永恆族》部份的設定與《復仇者聯盟4》的時間線重疊呢。雖然暫未了解《永恆族》的時間線，然而飾演Ajak的Salma Hayek向理察麥登飾演的Ikaris表示「這星球上的人，以一下彈指讓所有人起死回生」，相信所指的就是鐵甲奇俠。

飾演Ajak的Salma Hayek（左），是永恆族的智者及精神領袖。（《永恆族》預告擷圖）

然而之後Ajak的一句說話，相信帶出了為何永恆族在復仇者打敗魁隆後，仍然會出現。當時她表示「人口突然回歸，提供了所需的能量，讓改變發生」，相信導致了「永恆族」的宿敵變異族都一起回來，而永恆族只有7天的時間。

因為不涉及「變異族」，所以「永恆族」一直沒有干預人類的生活。（《永恆族》預告擷圖）

之後鏡頭一轉，介紹今集的全新團隊「永恆族」。原來「永恆族」在7千年前已經來到地球，並奉命保護人類免受「變異族」的侵襲。之後聽到疑似是Kit Harington的角色Dane Whitman問「你們為什麼不幫忙對抗魁隆或者干預歷史上的戰爭以及其他可怕的事？」然而相信當時是由陳靜飾演的角色Sersi回答「我們受指示不要插手任何人類紛爭，除非與『變異族』有關」，如此一來，這也解釋了為何今次「永恆族」會再再次現身，相信人類將遇上「變異族」的侵襲。

「變異族」出現，導致「永恆族」再度現身。《永恆族》預告擷圖）

除此之外，當時理察麥登問到「不干預人類」的設定是由誰定立時，鏡頭播出了天神族（Celestials）的畫面，而此神明就是創造出變種人、永恆族及異變族的幕後黑手，其實影迷曾經在《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）時接觸過天神族的歷史。