盤點7位荷里活怪癖明星　昆頓塔倫天奴戀足癖都未算最誇張

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-05 13:00

近日《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）成為熱話，皆因他再度批評李小龍，讓李小龍的女兒李香凝（Shannon Lee）反擊。然而說起昆頓塔倫天奴，相信很多人第一時間想起他的戀足癖，當中他就在《從前，有個荷里活》完美展示出來。除了昆頓塔倫天奴外，原來荷里活還有很多怪癖明星，而且很多癖好都會讓大眾吃驚。

奧瑪花曼在《標殺令》的赤足畫面。（《標殺令》劇照）

雖然昆頓塔倫天奴從不承認，但他戀足癖顯然而見，其中包括從他的電影作品可以看到，皆因他每一部電影都充斥著腳部的畫面，特別是女角赤腳的畫面。曾經有人試圖把這些畫面剪接出來，從而證明導演有戀足癖。然而他稱：「這鏡頭是為了創造一種節奏感的效果，表示主角移動中。如果照這樣說，我也有很多畫面是從主角肩上拍攝，但這不能說我是戀肩癖。」

瑪歌羅比在《從前，有個荷里活》都有裸足場口。（《從前，有個荷里活》劇照）

然而美國娛樂新聞網《TMZ.com》在2007年曾報道，昆頓塔倫天奴一間日本餐廳用膳時，公然啜一名女士的腳趾；之後在2011年，有一名名為Beejoli Shah的女子自爆與昆頓塔倫天奴發生「一夜情」，更指對方當時一邊啜她的腳趾一邊自瀆。

再次是奧瑪花曼的裸足畫面。（《危險人物》劇照）

有傳聞指，昆頓塔倫天奴之所以有戀足癖，一切來自《危情十日》（Misery）。當時尚未成為導演的他，看到Kathy Bates在《危情十日》中，用鎚仔敲爛James Caan腳部的畫面，因此為昆頓塔倫天奴造成創傷。

除了昆頓，不少荷里活巨星都有怪癖，當中包括女神級的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），兩人竟然有驚人性癖好，想知立即點擊下圖！！！