永恆族｜安祖蓮娜祖莉、馬東石等登《EW》封面　10圖看清造型細節

將於今年11月上映的Marvel新戲 《永恆族》一眾角色登陸《Entertainment Weekly》封面，影片由中國導演趙婷（Chloé Zhao）執導，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理查麥登（Richard Madden）、陳靜（Gemma Chan）、馬東石、莎瑪希恩（Salma Hayek）等角色穿著統一的戰袍。



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早前曝光的先導預告已確認，影片故事發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後，鐵甲奇俠和美國隊長已經“離開”。

故事講述：在當下的宇宙中出現了一支令人震驚的超級英雄團隊，他們是外星人，但是在地球已經生活了數千年，可以稱之為永恆族，但永恆族一直隱藏著自己的身份。在《復仇者聯盟4：終局之戰》結束之後，一場突如其來的悲劇讓這群外星人站了出來，他們將面對一個可怕的種族──Deviants！

同場加映：百大超級英雄電影排名《小丑》屈居第二 《美國隊長》竟然排咁低（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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