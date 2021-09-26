張繼聰群組收到異形生物影片勁不安　陳瀅、JW睇到毛管戙：EWWWW

張繼聰經常在Instagram分享在家中的日常點滴，今日（26日）他先提醒網民以下影片可能會引起不安，並公開一段疑似黑色大型生物入侵民居的影片：「What is that！？求解答！條片喺朋友group 度傳嚟傳去，咩嚟㗎？香港嚟㗎？CG ? 有冇朋友都收到呢條片？有冇人知咩料？」
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只見影片中的大型生物至少有20隻腳，用力地攀附在牆角，不斷大力呼吸很像掌上壓的模樣看到一眾網民毛管戙，大呼「好恐怖」、「拉筋獸」、「係咪異形」卻依然找不到答案，朱鑑然、JW、陳瀅、余香凝等都留言討伐：「Dude so gross」、「WTFFF」、「EWWWW」，陳子豐則沒有被嚇到，更搞笑表示「可能係Stranger Things最新宣傳片」，張繼聰更回覆表示「真正嘅『入屋』！」
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